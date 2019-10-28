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  • Націоналісти пікетували телеканал "112" з вимогами до Медведчука
28 жовтня 2019, понеділок, 21:09 9
Політика 2019-10-28T22:00:01+02:00
Українські Новини
Націоналісти пікетували телеканал "112" з вимогами до Медведчука

Націоналісти пікетували телеканал "112" з вимогами до Медведчука

У п'ятницю, 25 жовтня, активісти націоналістичних громадських організацій пікетували редакцію інформаційного телеканалу "112 Україна". Заявлена мета акції - змусити владу вжити заходів щодо припинення мовлення телеканалу, який "транслює проросійську пропаганду", передає gazeta.ua

У протесті взяли участь близько ста п'ятидесяти осіб. Вони тримали плакати "Ні ретрансляції ворожої російської пропаганди на українських каналах", "Російська пропаганда - це кулі, вони вбивають!", "Телебачення без відступників і ворогів України".

Телеканал "112 Україна" входить в холдинг "Новини", що формально належить бізнесменові, нардепу від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тарасу Козаку. Реальний контроль над медіаресурсом приписують голові політради цієї партії, нардепу Віктору Медведчуку.

Дмитро Павличенко, голова правління ГО "Захист звичайних людей", один із організаторів акції протесту пояснив, що "112 Україна", прикриваючись "свободою слова", транслює відкриту антиукраїнську пропаганду, і влада вже кілька місяців закриває на це очі.

"Якщо ми говоримо про свободу слова, вона повинна бути саме нею, а не рупором іноземних держав, які перешкоджають у розвитку самостійної держави Україна. Ви знаєте, що інформація спотворюється, перекручується та доноситься упереджено, - сказав він. - Наша мета, щоб всі канали, які знаходяться в інформаційному просторі, були українськими каналами".

Він також зазначив, що акція є безстроковою і спрямована не тільки проти "112 Україна", а й усіх проросійських телеканалів.

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук вважає, що мітинг під телеканалом "112 Україна", організатором якого була заявлена одна з праворадикальних організацій, - "це один з елементів влади, яка, на жаль, вдається до подібних ганебних методів". Він також переконаний, що мітинг – це ланки одного ланцюга з кампанією щодо позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.
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