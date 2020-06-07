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  • Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир
07 червня 2020, неділя, 11:01 42
Політика 2020-06-07T14:45:02+03:00
Українські Новини
Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир

Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир

Ольга Фандорина
електронні декларації, Віктор Мялик, Майно, Задеклароване майно
Віктор Мялик. Фото: volodymyrets.city
Віктор Мялик. Фото: volodymyrets.city

Вчора в медіасередовищі викликав неабиякий резонанс безпартійний народний депутат Віктор Мялик - через 158 квартир у Києво-Святошинському районі і мільйон доларів готівкою, хоча він отримав на посаді депутата 314 117 грн зарплати. Хто ж такий депутат Мялик, розкажуть Українські Новини.

Мялик Віктор Ничипорович народився 10 травня 1979 року в селі Воронки Володимирецького району Рівненської області. З 2004 року працював маляром-штукатуром, з 2005 - електрозварником, з 2011 року - майстер столярної бригади ТОВ "Інвікта ЛТД". З 1996 року був різноробочим у колгоспі "Зоря". В юності працював на будівництві в Тамбові (РФ).

З 2014 року Віктор Мялик працював фінансовим директором ТОВ "МДС-Буд".

В 2017 заснував власну компанію під назвою "МД плюс".

У 2014 році Мялик балотувався на вибори самовисуванцем по 155-му мажоритарному округу. Програвши парламентські вибори, деякий час був помічником народного депутата Олега Осуховського на громадських засадах.

В 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 155 округу (Рівненська область) як безпартійний самовисуванець. Член депутатської групи "За майбутнє". Член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

У 2000 році закінчив Володимирецкое професійно-технічне училище №29. (спеціальність: столяр будівельний, тесляр). У 2019 році закінчив Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая, отримав вищу освіту за напрямом підготовки "Правознавство".

Також є лауреатом конкурсу "Благодійна Україна-2019" в номінації "Меценат року".

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