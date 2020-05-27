В Україні провели першу тисячу тестів на антитіла до коронавірусу

Після того, як Міністерство охорони здоров'я з понеділка початок тестування на антитіла до коронавирусу, станом на 27 травня проведено 1 355 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавирусу.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"В Україні почали тестування методом ІФА. Зокрема, станом на 27 травня провели 1 355 тестів", - сказано в ньому.

Тестування проводиться в Києві, Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Харківській і Херсонській областях.

Наголошується, що на даний момент тестування на коронавірус проводять 62 лабораторії, в тому числі 15 приватних.

Найбільша кількість досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) провели Київський міський лабораторний центр (25 714) та обласні лабораторні центри у Вінниці (19 234), Чернівцях (17 237), Черкасах (14 621) та Запоріжжі (13 846).

Всього з початку року було досліджено 312 532 зразка методами ПЛР та ІФА.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я почало тестування на антитіла до коронавирусу.

26 травня кількість нових виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 321 до 21 905, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 658 порівняно з попередньою добою.