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  • Моторні оливи не є об'єктом оподаткування акцизом, — депутат Ради Гетманцев
05 червня 2020, пʼятниця, 22:30 6
Економіка 2020-06-05T23:00:01+03:00
Українські Новини
Моторні оливи не є об'єктом оподаткування акцизом, — депутат Ради Гетманцев

Моторні оливи не є об'єктом оподаткування акцизом, — депутат Ради Гетманцев

Ольга Фандорина
Акциз, Депутат, Верховна Рада, Слуга народу, податок, Данило Гетманцев, мастила
Мастила. Фото: ecointel.com.ua
Мастила. Фото: ecointel.com.ua

Депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляє, що моторні оливи не є об'єктом оподаткування акцизним податком згідно із законом №466-IX.

Про це він повідомив Українським Новинам, передають Українські Новини.

"У прикордонних органів і державних податкових органів виникли деякі питання з приводу норм закону, які пов'язані з оподаткуванням олив. Ми провели зустрічі з відповідними органами і, за станом на сьогодні, є два роз'яснення, де зазначено, що оливи не є об'єктом оподаткування акцизним податком", - повідомив Гетманцев.

Також він зазначив, що 3 червня відповідні роз'яснення отримала Прикордонна служба, а 4 червня – Податкова служба.

Згідно з цим роз'ясненням, акцизне оподаткування стосується лише рідкого палива на основі газойлів (дизпаливо), крім пічного побутового палива, а також готових сумішей на основі метанолу.

Крім того, Гетманцев повідомляє, що внесення олив у групу акцизних товарів не є помилкою.

"Це не помилка. Закон чітко регулює стосунки. Просто є-код товару, це поняття ширше; є опис товару. Ми обклали акцизом лише частину товарів. Помилки немає ні з боку Прикордонної служби, ні з боку Податкової, і, тим більше, закону. Це просто непорозуміння у правозастосуванні", - повідомив Гетманцев.

Як повідомляли Українські Новини, 23 травня товари групи "Інші мастильні матеріали та інші дистиляти" стали підакцизними товарами зі ставкою 213,5 євро за 1 тис. літрів.

Це рішення було винесено в якості поправки до Закону України №466 депутатом Данилом Гетманцевим.

Згідно з цим законом, виробники мастильних матеріалів і дистилянтів змушені сплачувати акцизний податок, що вимагає реєстрації акцизних складів, накладних та інших об'єктів з обліку підакцизної продукції.

Виробники моторних олив просять владу прибрати з нового закону технічну помилку, яка зупинила всю галузь.

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