Український оборонний концерн виграв багатомільйонний пакистанський тендер

"Укрспецекспорт" виграв багатомільйонний тендер в Пакистані і відкрив нову сторінку у співпраці з цією країною. Про це повідомляє агентство новин The Dispatch News Desk (DND).

Українська сторона оголошена переможцем тендеру на ремонт літака-заправника Іл-78, відповідний контракт укладено ДК "Укрспецекспорт" з Управлінням закупівель ВПС Пакистану.

Також отримано підтвердження від Військово-повітряних сил Пакистану про намір укласти наступний пакет контрактів на капітальний ремонт ще двох літаків-заправників за підсумками виконання першого контракту. Роботи виконуватиме підприємство ДК "Укроборонпром" - ДП "Миколаївський авіаремонтний завод".

Загальний обсяг програми ремонту і модернізації літаків-заправників Іл-78 пакистанських ВПС складе більше 30 млн дол. США.

У березні цього року Пакистан відвідав командувач Повітряними силами Збройних сил України, генерал-полковник Сергій Дроздов, що стало важливою віхою в розвитку двосторонніх відносин.

Реалізація зазначених контрактів гарантує надходження в Україну валютних коштів, забезпечить довгостроковими контрактами український оборонно-промисловий комплекс і зміцнить українські позиції на світовому ринку озброєнь і військової техніки (ОВТ).

Іл-78 (з кодифікації НАТО - Midas) - призначений для дозаправки в повітрі військових літаків. Також може використовуватися в якості військово-транспортного літака.