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05 червня 2020, пʼятниця, 08:57 390
Судова влада 2020-06-05T11:45:02+03:00
Українські Новини
Суд підтвердив незаконність рішення про заочний арешт Бахматюка

Суд підтвердив незаконність рішення про заочний арешт Бахматюка

Тетяна Зотова
Олег Бахматюк, Суд, Жеваго, Бахматюк, розшук, Правосуддя
Суд, правосуддя, юстиція, феміда Фото: прес-служба Мін'юсту
Суд, правосуддя, юстиція, феміда Фото: прес-служба Мін'юсту

Рішення суду про незаконність оголошення заочного арешту Костянтина Жеваго, який не перебуває у міжнародному розшуку, підтверджує незаконність оголошення в розшук Олега Бахматюка за аналогічних обставин.

Київський апеляційний суд 25 травня 2020 року скасував рішення про затримання і утримання під вартою Костянтина Жеваго, яке ухвалив Печерський райсуд Києва на початку грудня 2019 року, через те, що підсудний не перебував у міжнародному розшуку.

"Рішенням апеляційної інстанції встановлено, що Жеваго не перебував і не перебуває в міжнародному розшуку, не ховався і не переховується від органів досудового розслідування і суду, а також те, що відсутні правові підстави для взяття Жеваго під варту", - йдеться у повідомленні пресслужби Жеваго.

За аналогічних обставин Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про заочний арешт бізнесмена Олега Бахматюка, який також не перебуває в міжнародному розшуку. Рішення апеляційного суду по справі Жеваго  також підтверджує і незаконність рішення ВАКС від 28 травня цього року проти Олега Бахматюка, про що заявляли його адвокати, посилаючись на норми чинного законодавства.

Більше того, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) винесла рішення про скасування заочного арешту екс-міністру охорони здоров‘я Раїсі Богатирьовій. В мотиваційній частині рішення сказано, що під час вручення Богатирьовій повідомлення про підозру столична прокуратура грубо порушила Кримінально-процесуальний кодекс. Нагадаємо, що саме таке порушення було зроблено і під час незаконного вручення підозри Бахматюку, про що говорили адвокати Бахматюка. Таким чином ВАКС протягом одного тижня в ідентичних справах виніс два прямо протилежні рішення, що не може не викликати підозри щодо політичної мотивованості.

Нагадаємо, що раніше в справах проти ексчиновників часів Януковича Клюєва та Клименка суд також заборонив їх заочний арешт через те, що вони не перебувають у міжнародному розшуку. Єдине рішення про заочний арешт, ухвалене за аналогічних обставин, стосується Олега Бахматюка. Його адвокати заявили про політичну заангажованість такого рішення, ухваленого під тиском директора НАБУ Артема Ситника, що має конфлікт інтересів у цій справі.

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