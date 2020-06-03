Що відомо про Романа Абрамовського, який може очолити Мінекології

На пост міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Кабмін пропонує призначити Романа Абрамовського.

Як пише "Страна", Роман Абрамовський - співвласник великого бізнесу в "зеленій енергетиці", бізнес-партнер засновників Індустріального союзу Донбасу (ІСД). Зокрема, Віталія Гайдука.

З 2008 по 2012 рік був топ-менеджером у будівельній компанії Гайдука ВАТ "Укрстальконструкція".

Був першим заступником голови правління київського заводу "Металіст".

Абрамовський також був заступником директора ТОВ "Ріола Модуль" (він працював там в 2012-2013 і 2014-2015 роках). Пізніше ця компанія потрапила в скандал, пов'язаний з добудовою лікарні Охматдит.

Вона отримала підряд на 1,3 млрд, причому, були підозри, що бюджет роздули на чверть спеціально під цю компанію.

При цьому виявилося, що статутний капітал "Ріола Модуль" на той час був копійчаним. Головним бенефіціаром компанії значився її директор Володимир Духович. Раніше він працював в компанії "Укстальмонтаж", яка також входила в орбіту Віталія Гайдука.

Наразі, з огляду на декларацію, Абрамовський і його сім'я володіють низкою компаній:

37% компаній "Корнел Украина" (будівництво),

25% ТОВ "Украинский морской альянс" (риболовецький бизнес), зарегистрирована в Донецьку

100% - компаний "Трескон" и "Інтоні" (продаж електроенергії, будівництва),

50% в ТОВ "Кам'янка Солар" (виробництво електроенергії).

Як бачимо, до екології Абрамовський має досить опосередковане відношення - хіба що своєю участю в "зеленій" енергетиці.

У політиці

У 2013-2014 роках Абрамовський був штатним помічником нардепа від "Партії регіонів" Олександра Бобкова - колишнього глави Будьонівського району Донецька.

Після появи "ДНР" Бобков перейшов на сторону "республіки" і навіть воював командиром роти бригади сепаратистів "П'ятнашка".

Але це не завадило його колишньому помічнику робити кар'єру після Майдану в Україні. У 2015 році Абрамовський кілька місяців - з лютого по жовтень - був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

По суті, заступником віце-прем'єра Геннадія Зубка. Роботу він втратив, як кажуть, після конфлікту з главою Державної архітектурно-будівельної інспекції Максимом Мартинюком, який мав добрі зв'язки з прем'єром Арсенієм Яценюком.

Мабуть, в рамках того ж конфлікту активісти з громадської ради при Мінрегіоні звинувачували Абрамовського в зв'язках з "ДНР". Що він нібито контролює Донецький завод коксохімобладнання, розташований в "республіці".

З 2019 року обіймає посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища в кабміні Олексія Гончарука.

Тепер, як бачимо, у Абрамовського новий кар'єрний злет. У чому його причина?

За даними видання, згаданий вище Віталій Гайдук - дружить з першим помічником Зеленського Сергієм Шефіром. За даними "Страни", свого часу саме Гайдук пролобіював Олексія Данилова на посаду секретаря РНБО. І, як бачимо, продовжує поставляти керівні кадри для Зе-команди.

Сім'я і декларація

Дружина - Світлана Юрченко, на яку записана частина бізнесу. У декларації також вказано сина Олександра (мабуть, неповнолітній). Також у нього є ще один син - Олексій, він був в більш ранніх варіантах декларації Абрамовського.

Також ЗМІ стверджували, що Олексій живе в США.

Поки що ця інформація офіційно не підтверджена. Однак молодий чоловік з таким ім'ям і прізвищем дійсно працює проектним менеджером в Майамі і володіє, судячи з його біографії, розміщеній на місцевих сайтах, українською мовою.

У щорічній декларації Абрамовського на його банківських рахунках вказані 794 948 євро, 208 522 доларів і 100 901 грн. готівкою - ще 35 700 євро, 92 000 доларів.

З нерухомості дві квартири в Києві. Одна з них площею понад 300 квадратних метрів. В автопарку - Mersedes Benz, на дружину записані ще Land Rover і BMW Х5.

Нагадаємо, раніше "Слуга народу" на засіданні фракції вирішила підтримати кандидатуру Олександра Ткаченка на посаду міністра культури і інформаційної політики.