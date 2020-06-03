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03 червня 2020, середа, 18:30 19 Відео
Президент 2020-06-03T20:45:04+03:00
Українські Новини
Та пішли всі до біса, – Саакашвілі розповів коли будуть помітні результати його реформ

Та пішли всі до біса, – Саакашвілі розповів коли будуть помітні результати його реформ

Сергій Паламаренко
Михайло Саакашвілі, Андрій Павловський, Нацрада реформ
Михайло Саакашвілі. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook
Михайло Саакашвілі. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook

В ході онлайн-конференції з представниками бізнесу колишній Президент Грузії Михайло Саакашвілі емоційно відреагував на запитання, коли чекати результатів його роботи в Національній раді реформ при Президентові України.

Журналіст Андрій Павловський опублікував відеозапис онлайн-конференції на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Пішли всі до біса, хто так думає. Набридло мені це... мовляв призначили, коли будуть справи. Самі ворушіть руками, все у ваших руках. До бісової матері!" - заявив політик.

Як повідомляли Українські Новини, у державному бюджеті на 2020 рік не передбачено грошей для Виконавчого комітету Національної ради реформ, головою якого призначено Саакашвілі.

7 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Саакашвілі головою Виконавчого комітету Нацради реформ.

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