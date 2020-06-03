В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили

Финансовое сопровождение деятельности Исполнительного комитета Национального совета реформ, председателем которого Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили из средств государственного бюджета не предусмотрено. Такой вывод можно сделать из официального ответа, полученного на информационный запрос редакции "Українських Новин" из Государственного управления делами.

"Положением о Национальном совете реформ, утвержденным Указом Президента Украины от 13 августа 2014 года №664, предусмотрено что Председатель и другие члены Национального совета реформ принимают участие в его работе на общественных началах. Организационно-техническое обеспечениедеятельности Национального совета реформ производится Офисом Президента Украины , Государственным упавлением делами (в рамках компетенции).

Сообщаем, что Государственным управлением делами расходы на обеспечение деятельности Национального совета реформ … не планировались и не производились.", - говорится в документе.

Как сообщали "Українські Новини", 7 мая 2020 Президент Владимир Зеленский подписал Указ о назначении Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ.