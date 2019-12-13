У Раді зізналися, що проголосований парламентом на виконання Мінських домовленостей законопроект про амністію "поцупив Турчинов"

У Раді зізналися, що проголосований парламентом на виконання Мінських домовленостей законопроект про амністію

Внесений на виконання Мінських домовленостей Президентом України Петром Порошенком на розгляд Верховною Радою України як "невідкладний для першочергового розгляду" 16 вересня 2014 року і проголосований народними депутатами того ж дня в цілому як закон "Про недопущення переслідування і покарання осіб - учасників подій на території Донецької та Луганської областей" зник після того, як потрапив на підпис до Олександра Турчинова.

Про це йдеться в офіційній відповіді Апарату Ради на інформаційний запит Українських Новин.

У відповіді уточнюється, що після голосування 16 вересня вже через день - 18 вересня - документ був належним чином оформлений та переданий на візування колишньому тоді спікеру Турчинову для передачі на підпис Президенту.

"Станом на сьогодні вищевказаний Закон України від підпису голови ВР до Головного управління документального забезпечення Апарату ВР не повертався", - йдеться у відповіді.

При цьому, у відповіді не уточнюється, чи робилися якісь дії Апаратом Ради, який став після Турчинова спікером парламенту Андрієм Парубієм, а також Адміністрацією ініціатора законопроекту - Президента України, для розшуку та відновлення зниклого після успішного голосування в Раді документа.

Згідно ст. 94 Конституції України та діючими на той момент (вересень 2014 рока) нормам конституційно-процесуального права, текст прийнятого Радою закону не пізніше, ніж у 10-денний термін проходить всі необхідні оформлення і передається на підпис голові Ради. Спікер парламенту підписує текст проголосованого закону не раніше, ніж через 2 та не пізніше, ніж через 5 днів з моменту його отримання (дається час на внесення депутатами претензій щодо процедури голосування та усунення можливих неточностей, що здійснюється шляхом додаткового голосування в Раді). Після підписання спікер невідкладно передає документ на підпис Президенту України.

Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, або повертає в Раду разом зі своїми пропозиціями і зауваженнями для повторного розгляду. При цьому, якщо Президент протягом 15 днів не повернув закон з пропозиціями і зауваженнями, він вважається схваленим Президентом, і може бути підписаний та офіційно опублікований спікером парламенту.

Раніше неодноразово траплялися прецеденти, коли закони "зависали", залишаючись тривалий час без підпису Президента, а голова Ради відмовлявся їх підписувати та оприлюднювати. Прецедентів, коли оригінал документа "пропадав" після передачі на підпис вищій посадовій особі поки публічно зафіксовано не було.

Олександр Турчинов обіймав посаду голови Верховної Ради України з 22 лютого по 27 листопада 2014 року. Після чого займав пост секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ) при Президентові Порошенко.

Так званий Мінський протокол (або Мінська тристороння угода) був підписаний 5 вересня 2014 року. Пунктом 6 відповідної угоди значилося негайне прийняття закону про недопущення переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями на сході України.

16 вересня 2014 року відбулося закрите засідання Ради, на якому була заслухана доповідь Міністерства оборони України щодо ситуації в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і проголосовані 2 передбачені Мінською угодою і внесені Президентом Порошенко як "невідкладні для першочергового розгляду" законопроекти - про особливий порядок місцевого самоврядування і вищезазначений законопроект про амністію.

Після голосування Президент України заявив про виконання Україною частини взятих на себе зобов'язань в рамках Мінського угоди.