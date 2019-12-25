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25 грудня 2019, середа, 13:36 6
Політика світу 2019-12-25T15:15:02+02:00
Українські Новини
Путін звинувачує Польщу в змові з Гітлером

Путін звинувачує Польщу в змові з Гітлером

Елизавета Кесельман
Путін, Росія, Польща, Звинувачення, Критика, Друга світова війна
Путін. Скріншот трансляції НТВ
Путін. Скріншот трансляції НТВ

Президент Росії Володимир Путін прямо звинуватив Польщу в ініціюванні Другої світової війни і підтримки Гітлера в питанні про знищення єврейської нації. Про це він заявив під час розширеної колегії Міноборони і на зустрічі з керівництвом Держдуми, передає "Коммерсантъ".

Згідно з інформацією видання, на адресу керівництва Польщі того часу з вуст президента Росії чулася добірна лайка.

Лідер Росії і раніше дозволяв критикувати Польщу, а саме на зустрічі з лідерами СНД.

Путін раскритиквал резолюцію Європейського парламенту, яка, на його думку, "ставить чи не на одну дошку Німеччину і Радянський Союз, натякаючи або навіть прямо кажучи про те, що Радянський Союз несе повну відповідальність за початок Другої світової війни".

"Це, звичайно, нісенітниця і марення! Радянський Союз був останньою країною в Європі, яка підписала пакт про ненапад з Німеччиною. Так, пакт Молотова — Ріббентропа, так, він був підписаний. І там був секретний так званий договір про розподіл сфер впливу. А чим займалися європейські країни до цього? Рівно тим же самим! Усі зробили те ж саме", — заявив Путін.

Президент Росії також торкнувся "єврейського питання":

"Гітлер повідомив міністра закордонних справ, а потім послу Польщі в Німеччині, прямо сказав, що у нього є ідея вислати євреїв в Африку, в колонії! Уявляєте, 1938 рік, вислати євреїв з Європи в Африку! На вимирання! На знищення. На що посол Польщі йому відповів, а потім це записав у своїй доповідній міністру закордонних справ Польщі пану Беку: "Коли я це почув, я йому відповів, що якщо він це зробить, ми поставимо йому прекрасний пам'ятник у Варшаві". Сволота, свиня антисемітська — по-іншому сказати не можна", — заявив Путін.

Як повідомляли Українські Новини, раніше американський сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав Путіна м'ясником і попросив не порівнювати його дії з США.

критику Путіна Браудеру анулювали візу до США.

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