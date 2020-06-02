Філатов задекларував готівкою мільйон доларів і 2 ретро автомобілі

Мер Дніпра Борис Філатов задекларував 46,7 тис. гривень середньомісячної заробітної плати та 1 млн доларів готівкою за 2019 рік після того, як НАБУ почало розслідувати недекларування Філатовим майна на 1 млн гривень.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Так, мер задекларував 560 862 гривні зарплати в Дніпровській міській раді, 1 137 369 гривень доходу від надання майна в оренду та 15 310 гривень доходу від "Приватбанку".

Дружина мера Марина Філатова задекларувала 921 377 гривень доходу від заняття підприємництвом, 863 533 гривні доходу від надання майна в оренду, 317 656 гривень доходу від поліпшення приміщення орендарем і 15 310 гривень інших доходів від Приватбанку.

Філатов задекларував 1 190 000 гривень та 1 075 000 доларів готівкою та 6 903 гривні на банківському рахунку, його дружина – 190 000 гривень і 255 000 доларів готівкою та 8 713 гривень на банківському рахунку.

У власності мера є квартира площею 279,6 кв. м в Дніпрі, житловий будинок площею 1 395,1 кв. м в Підгороднє Дніпропетровської області, нежитлова будівля площею 426,3 кв. м, 2 земельні ділянки (6 000, 1200 кв. м) і 8 паркувальних місць у спільній власності з іншими громадянами.

У дружини Філатова у власності квартира площею 212,5 кв. м в Києві, квартира площею 824,5 кв. м в Дніпрі, житловий будинок площею 462,4 кв. м в Орловщині Дніпропетровській області, 2 нежитлових приміщення (113,7; 376,7 кв. м), 5 земділянок (1 378, 442, 1 632, 2 500, 1 872 кв. м) і місце для паркінгу.

У власності Філатова автомобілі Mercedes S600L 2012 року випуску, Jaguar XJS Convert 1989 року випуску, Mercedes-Benz 1969 року випуску, Dodge RAM 2008 року випуску, мотоцикл Triumph 2006 року випуску, мотоцикл Honda XR250 1999 року випуску, водний засіб BRP 2008 року випуску, вертоліт Eurocopter 2007 року випуску, вітрильно-моторне судно 2006 року випуску.

Також з 1 січня 2019 року Філатов має право користування автомобілем Toyota Land Cruiser, 2012 року випуску.

У власності його дружини автомобілі Porsche Panamera 2012 року випуску, Porsche Cayenne 2008 року випуску, Porsche Carrera 2007 року випуску.

Також Філатов задекларував квиток на суборбітальний політ за 1,4 млн гривень, 5 наручних годинники, жіночу шубу, а також колекцію японського мистецтва з 191 примірника, оціночна вартість якої становить 50 800 000 гривень.

Крім цього, мер задекларував 2 ретро автомобілі і мотоцикл: автомобіль Toyota Land Cruizer FJ140, 1963 року випуску, автомобіль DeLorean DMC-12, 1981 року випуску і мотоцикл з коляскою BMW R27, 1961 року випуску.

Дружина Філатова задекларувала ювелірні вироби і шуби.

Також Філатов вказав у декларації, що 18 листопада 2019 року перереєстрував на підставі рішення суду водний засіб.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік Філатов задекларував квиток на суборбітальний політ.

Раніше МВС надало охорону меру Дніпра Філатову.