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03 червня 2020, середа, 07:07 12 Документ
Президент 2020-06-03T08:00:09+03:00
Українські Новини
У бюджеті не передбачено грошей для Ради реформ, куди призначили Саакашвілі

У бюджеті не передбачено грошей для Ради реформ, куди призначили Саакашвілі

Ірина Дорофейчук
Бюджет, фінансування, Зеленський, Саакашвілі
Офіс Президента України. Фото: ЛБ
Офіс Президента України. Фото: ЛБ

Фінансовий супровід діяльності Виконавчого комітету Національної ради реформ, головою якого Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі з коштів державного бюджету не передбачено. Такий висновок можна зробити з офіційної відповіді, отриманої на інформаційний запит редакції "Українських Новин" з Державного управління справами.

"Положенням про Національну раду реформ, затвердженним Указом Президента України від 13 серпня 2014 року №664, передбачено що Голова та інші члени Національної ради реформ беруть участь у його роботі на громадських засадах. Організаційно-технічне обеспечениедеятельности Національної ради реформ здійснюється Офісом Президента України , Державним упавлением справами (в межах компетенції).

Повідомляємо, що Державним управлінням справами видатки на забезпечення діяльності Національної ради реформ ... не планувались і не здійснювались.", - йдеться в документі.

Як повідомляли "Українські Новини", 7 травня 2020 Президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради реформ.

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