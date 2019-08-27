Підлітки більш схильні до впливу електронних сигарет, ніж до систем нагрівання тютюну, - дослідження

Як підтверджують соціологи і антитютюнові активісти, соціологічні дослідження попередніх років про куріння підлітків навіть не включали питання про системах нагрівання тютюну.

Підлітки більш схильні до впливу електронних сигарет, ніж систем нагрівання тютюну, оскільки вони і дешевші, і менше стандартизовані. До того ж електронні сигарети з'явилися в Україні набагато раніше систем доставки нікотину. Раніше соціологи навіть не включали питання про системи нагрівання тютюну в соціологічні дослідження про вплив куріння.

Так, за даними Київського міжнародного інституту соціології та Громадського центру "Життя", соціологічне дослідження 2017 р. містило лише питання про електронні сигарети. Питання про системи нагрівання тютюну (в т.ч. IQOS, Glo) з'явилося лише в 2019 р.

"Предметом дослідження раніше були звичайні електронні сигарети. Що стосується IQOS, Glo - це не електронні сигарети, а системи нагрівання тютюну (т.зв. heated tobacco products) - окремі питання за ними з'явилися лише в 2019 р.", - заявила менеджер з комунікацій громадського центру "Життя" Оксана Тотовицька.

Аналітичне дослідження ВООЗ "Електронні сигарети: оцінка ситуації і вимог до регулювання в Україні" зазначає, що електронна сигарета - це "портативний пристрій для нагрівання рідини, в результаті якого утворюється пара".

Згідно з дослідженням, відсутність тютюну дозволяє уникнути регулювання електронних сигарет як тютюнових виробів. Відповідно, на них не поширюються деякі податкові та адміністративні вимоги.

Навпаки, в системах нагрівання тютюну (IQOS, Glo) використовується звичайний тютюн. Відповідно, ряд обмежень - наприклад, заборона на продаж неповнолітнім, або акцизний податок - застосуємо до таких виробів.

Згідно з даними 2019 р. Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України та Громадського центру "Життя", тільки 1.7% українців старше 18 років використовували системи нагрівання тютюну.

"Певні ризики для підлітків несуть електронні сигарети. Оскільки, на відміну від систем нагрівання тютюну, вони набагато дешевші і доступніше для підлітків. До того ж системи нагрівання тютюну з'явилися в Україні значно пізніше електронних сигарет. Наприклад, на момент згаданого соціологічного дослідження 2017 р ., Glo взагалі не було в Україні, а IQOS тільки з'явився в Києві ", - пояснює ситуацію експерт Національної служби здоров'я України Андрій Грибанов.

За його словами, з точки зору поліпшення громадського здоров'я, всі товари, що мають в своєму складі нікотин, в тому числі електронні сигарети, повинні обкладатися акцизом і відповідними податками. У той же час, якщо буде доведено, що деякі з цих товарів несуть менші ризики для здоров'я, ніж звичайні сигарети, це може бути відображено і в податковому регулюванні.

Також експерт закликав провести додаткові, більш детальні дослідження щодо впливу альтернативних тютюнових виробів на здоров'я людини, а також провести стандартизацію даної продукції.

"Якщо в системах нагрівання тютюну міститься хоча б звичайний тютюн, то в електронних сигаретах - аерозоль, зміст якого може серйозно відрізнятися. Є необхідність стандартизації електронних сигарет і аерозолів, які в них використовуються", - упевнений експерт НСЗУ Андрій Грибанов.



