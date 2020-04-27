Акції українських компаній на Варшавській фондовій знову почали зниження після тижневого зростання

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 17 по 24 квітня снизилсяна 2,26%, або на 7,62 пунктів до 328,80 пунктів.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 336,42 пунктів, в кінці - 328,80 пунктів.

Найбільше падіння показала компанія "Coal Energy" (-27,27%), найбільше зростання продемонстрували акції компанії "Овостар" (+6%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 17 апреля Цена последней сделки, злотые, 24 апреля Изменение стоимости % "Кернел" 43,45 40,50 -6,78 "Астарта" 12,40 11,65 -6,04 Coal Energy 0,22 0,16 -27,27 "Милкиленд" ---- 0,40 ---- "Агротон" 3,26 3,42 +4,9 KSG Agro 1,20 1,18 -1,66 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 75 79,5 +6 IMC 12,5 11,90 -4,8 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 9 по 17 квітня підвищився на 5,22%, або на 16,68 пунктів до 336,42 пунктів.