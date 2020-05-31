Group DF заявляє про незаконність зборів засновників ЗТМК від 29 травня і призначення в. о. директора Лубеннікова

Group DF заявляє про незаконність зборів засновників ЗТМК від 29 травня і призначення в. о. директора Лубеннік

Компанія Group DF заявляє, що збори засновників ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" від 29 травня, на якому Сергій Лубенніков був призначений в. о. директора комбінату, було проведено незаконно і це рішення також не має юридичної сили.

Про це йдеться в повідомленні Group DF.

"Ми вважаємо, що минулі збори засновників незаконні, також є незаконним призначення нового в. о директора. Збори було проведено з низкою грубих порушень законодавства, були суттєво порушені права компанії Tolexis Trading Limited, як засновника ТОВ", - йдеться в повідомленні.

Group DF зазначає, що більшість порушень стосувалися процесуальних моментів проведення зборів, таких як вибору місця проведення зборів, визначення строків проведення зборів, строків ознайомлення засновників з документами, порядку перенесення зборів.

Крім того, проігноровано рішення Жовтневого районного суду Дніпра, яке забороняє проводити зміну директора.

"Ми абсолютно впевнені у своїй правоті, тому юридична служба Групи негайно подасть позови про визнання зборів засновників недійсним і про визнання призначення в. о. директора незаконним, - наголошує група.

Також Group DF повідомляє, що уповноважений представник компанії Tolexis Trading Limited, громадянин Республіки Кіпр, не мав фізичної можливості взяти участь у зборах засновників 29 травня 2020 року через відсутність авіасполучення між Україною і Республікою Кіпр (обмеження пов'язані з заходами Уряду України із боротьби з вірусом COVID 19). Тому, компанія Tolexis Trading Limited, яка є резидентом Республіки Кіпр, подасть позови в міжнародні суди для захисту своїх законних прав та інтересів.

Група називає дії ФДМ зі зміни керівництва ЗТМК правовим свавіллям.

"Група вважає неприпустимим з боку чиновників ФДМ подібне правове свавілля, що межує з рейдерством. Події, які розгорнулися навколо ЗТМК, наочно демонструють ставлення до іноземних інвесторів", - йдеться в повідомленні.

Group DF підкреслює, що дії ФДМ наносять економічні збитки ЗТМК, дестабілізує ситуацію навколо комбінату, що перебуває і без того, в дуже складній економічній ситуації у зв'язку з положенням ринків титану, а отже бере на себе відповідальність за долю багатотисячного трудового колективу комбінату.

Як повідомляли Українські Новини, 26 лютого Кабмін схвалив призначення виконуючим обов'язки директора товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Сергія Лубеннікова замість Володимира Сівака.

Group DF оскаржив цю постанову Кабміну в суді, а потім Жовтневого районного суду Дніпра як забезпечувального заходу заборонив зміну гендиректора ЗТМК.

ЗТМК - єдиний виробник губчастого титану в Україні.

51% підприємства належить державі, 49% - Group DF через компанію Tolexis Trading Limited.