Group DF считает незаконным назначение Кабмином и.о. директора ЗТМК Лубенникова и обжалует его в суде

Диверсифицированная международная группа компаний Group DF считает незаконным назначение Кабинетом Министров исполняющим обязанности директора общества с ограниченной ответственностью "Запорожский титано-магниевый комбинат" Сергея Лубенникова и обжалует это решение в суде.

Об этом говорится в сообщении группы, передают Українськi Новини.

"Group DF заявляет, что информация о смене директора ООО "ЗТМК", которая была распространена в нескольких медиа, полностью не соответствует действительности. Подчеркиваем, что на сегодняшний день единственным полномочным директором ООО "ЗТМК" остается Владимир Сивак, избранный на общем собрании участников, которое состоялось 14 ноября 2013 года", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что деятельность ООО "ЗТМК" осуществляется на основании норм Закона "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", устава ООО "ЗТМК" и других законодательных актов.

В соответствии с нормами действующего законодательства Украины, назначение директора или исполняющего обязанности директора осуществляется не распоряжением правительства, а исключительно путем принятия решения участниками общества - Фондом государственного имущества и иностранной компанией TOLEXIS TRADING LIMITED на общем собрании участников ООО "ЗТМК".

При этом такое решение принимается исключительно голосованием с обязательным соблюдением порядка и процедуры проведения общего собрания участников.

"С целью защиты своих законных интересов компания TOLEXIS TRADING LIMITED, которая владеет 49% ООО "ЗТМК", обратится в суд с иском о признании недействительным распоряжения Кабинета Министров от 26 февраля 2020 № 165-р "О согласовании назначения Лубенникова С. В. исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что совершение любых неправомерных действий по назначению директора или исполняющего обязанности директора с нарушением законодательно установленной для этой процедуры, нарушает права иностранного инвестора.

"Group DF отмечает, что назначение директора или и.о. директора незаконным способом создаст дополнительную социальную напряженность на предприятии и приведет к прямым убыткам на предприятии, поскольку блокируется процесс подписания внешнеэкономических контрактов и выполнения обязательств завода перед иностранными клиентами", - говорится в сообщении.

Group DF обращается к новому правительству и ФГИ с просьбой принимать исключительно взвешенные законные решения, которые не приведут к ухудшению ситуации на "ЗТМК" и не навредят людям, которые работают на предприятии.

В сообщении отмечается, что комбинат работает в штатном режиме и полностью выполняет и планирует в дальнейшем выполнять обязательства перед партнерами, подрядчиками, персоналом и государством.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2019 года Заводской районный суд Запорожья оправдал обвиняемого в растрате 492 млн гривен директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака.

В сентябре 2016 года сотрудники НАБУ задержали Сивака по подозрению в растрате 492 млн гривен компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited.

Соломенский райсуд Киева арестовал Сивака, но он вышел на свободу под залог в 5 млн гривен.

В конце 2012 года ФГИ выбрал негосударственным участником казенного предприятия "Запорожский титано-магниевый комбинат" компанию Tolexis Trading Limited.

22 февраля 2013 года между сторонами был подписан договор о создании ООО "ЗТМК".

ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине.

51% предприятия принадлежит государству, 49% - Group DF через компанию Tolexis Trading Limited.