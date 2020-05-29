У Кіровоградській області на шахті сталася НП через несправний ліфт: є постраждалі

В Кіровоградській області на одній із шахт сталася НП, в результаті якого були травмовані шестеро людей. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции.

Зазначається, що інцидент стався із-за збою в системі підйомного механізму ліфтового обладнання. Правоохоронцям надійшло повідомлення вранці, 29 травня.

"За інформацією керівництва підприємства, робоча зміна, яка піднімалася з штольні і перебувала всередині кабіни підйомника, не змогла вибратися на поверхню", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули рятувальники, які допомогли людям піднятися на поверхню. Внаслідок пригоди тілесні ушкодження отримали шість громадян, яких госпіталізували в лікарню.

"Стан двох з них лікарі оцінюють як важкий", - відзначили в поліції.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч. 2 ст. 272 КК України).

Обставини пригоди з'ясовують слідчі.

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