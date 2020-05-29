До Дня захисту дітей Київ виплатить від 7 до 19 тис. гривень. Хто отримає матеріальну допомогу

Київ виплатить матеріальну допомогу від 7 до 19 тис. гривень батькам-вихователям, прийомним сім'ям та патронатним сім'ям з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

Зазначається, що виплати відбудуться в рамках міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" і покликані популяризувати сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження КМДА №768.

"Місто популяризує сімейні форми виховання, щоб викорінити таке явище, як сирітство, повністю. Зараз у нас працює вже 26 дитячих будинків сімейного типу, а в планах відкрити ще три. Також ми забезпечуємо їх автомобілями і надаємо всебічну підтримку. Виплати, про які йдеться, відбуваються раз на квартал і покликані популяризувати сімейні форми виховання. Вони становлять від 7 до 19 тисяч гривень, залежно від кількості дітей", - зазначила Хонда.

Згідно з розпорядженням, виплати в розмірі 7 тис. гривень отримають патронатні вихователі, які виховують від 1 до 3 дітей, залишених без піклування батьків, дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування; прийомні батьки, які виховують від 1 до 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Виплати в розмірі 14 тис. гривень отримають батьки-вихователі, прийомні батьки, які виховують від 4 до 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У розмірі 19 тис. гривень - батьки-вихователі, які виховують 7 і більше дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Виплати відбуватимуться шляхом зарахування коштів на картковий рахунок, відкритий у банку, який бере участь у проєкті "Муніципальна картка "Картка киянина".

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно 1 червня.

Він був заснований у листопаді 1949 року в Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок.

Вперше відзначався в 1950 році.