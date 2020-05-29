Україна очікує схвалення кредиту МВФ на $5 млрд 5 червня, — Шмигаль

Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалить кредитний пакет на 5 млрд доларів на засіданні ради директорів 5 червня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль виданню Reuters, передають Українські Новини.

Він зазначив, що перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів буде виділено на наступний день після засідання ради директорів МВФ.

Наголошується, що Україні потрібні кредити, щоб витримати економічний шок, викликаний пандемією коронавірусу.

За попередньою оцінкою Шмигаля, валовий внутрішній продукт може впасти на 12% у другому кварталі цього року, за попередньою оцінкою.

Він також сказав, що уряд дозволить експортерам пшениці вільно експортувати протягом наступних двох місяців.

При цьому в календарі засідання ради директорів МВФ на 5 червня заплановано розгляд питання щодо Папуа Нової Гвінеї.

України у порядку денному наразі немає.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня команда співробітників Міжнародного валютного фонду на чолі з пані Владковою Холлар завершила дистанційні обговорення з українською владою і досягла угоди на рівні персоналу з економічної політики для нової 18-місячної резервної домовленості.