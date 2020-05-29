Корпорація-власник "Сільпо" збільшила товарообіг на 18,1% у 2019

В 2019 році порівняно з 2018 роком торгово-промислова корпорація Fozzy Group (Вишневе, Київська область) збільшила товарообіг своїх торговельних мереж на 18,1% до 78,098 млрд гривень (без ПДВ).

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Консолідований обіг Fozzy Group за підсумками 2019 року збільшився на 18,1% і склав 78,098 млрд гривень (без ПДВ). Компанія продовжує демонструвати високі темпи зростання - за останні 5 років обіг групи збільшився в 2,44 рази", - сказано в ньому.

Протягом минулого року корпорація відкрила 71 магазин, серед яких 23 магазини "Сільпо", 17 магазинів "Фора" і 3 дискаунтера Thrash!.

Всього станом на 1 січня 2020 року Fozzy Group володіла 695 магазинами різних роздрібних мереж, з яких 553 - магазини продуктового напрямку.

Також повідомляється, що станом на початок року корпорація співпрацювала з 930 виробниками з 65 країн світу.

Як повідомляли Українські Новини, мережа супермаркетів "Фора" запустила доставку товарів на будинок.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком Fozzy Group збільшила товарообіг своїх торгових мереж на 26% до 78,8 млрд гривень (з ПДВ).

Fozzy Group об'єднує мережу супермаркетів "Сільпо", "Фора", "магазин біля дому" оптових гіпермаркетів Fozzy, дискаунтера Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазинів електроніки Ringoo, а також Ніжинський консервний завод (ТМ "Ніжин"), птахофабрику ВКФ "Варто".

В Fozzy Group входять ресторани "У Хромого Пола" і "Старомак", "Диван" і La Bodeguita del Medio, "У Голема", "Чарка, Кухлів і Гачек", Mi piace, Tatami, "Слов'янський двір", Karluv Most, "Фреш-кафе", а також мережа туристичних агентств "Сільпо Вояж".

Згідно з даними реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром корпорації є Володимир Костельман.

Статутний капітал Fozzy Group складає 2 млн гривень.