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29 травня 2020, пʼятниця, 13:10 10
Політика 2020-05-29T14:00:03+03:00
Українські Новини
Головним напрямком економічної політики повинен стати національний індустріальний протекціонізм, – ФРУ

Головним напрямком економічної політики повинен стати національний індустріальний протекціонізм, – ФРУ

Анна Рудык
Руслан Іллічов. Фото: GDF Group
Руслан Іллічов. Фото: GDF Group

Федерації роботодавців України вважає, що головним напрямком економічної політики повинен стати національний індустріальний протекціонізм.

Про це Українським Новинам повідомив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

"Після пандемії COVID-19 головним напрямком економічної політики стає національний індустріальний протекціонізм. Це ключовий інструмент для багатьох країн, які після пандемії починають ще активніше захищати своїх виробників і свої ринки. Більшість держав сьогодні застосовують безпрецедентні заходи з підтримки власних виробників через різні механізми, і закриття ринків – це один з них", - сказав Іллічов після наради хіміків та аграріїв у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з приводу квотування і захисту українського ринку добрива.

За його словами, торгові обмеження – це ще один з методів конкурентної боротьби.

"COVID-19 показав, що наявність власної промисловості – це питання національної безпеки. Достатньо пригадати, що з початком пандемії, як виявилося, в нас не було ні власного виробництва ізопропілового спирту для антисептиків, ні достатнього виробництва медичних масок, захисних костюмів і медичного обладнання", - зазначив Іллічов.

Як повідомляли Українські Новини, Федерація роботодавців України заявляє, що в разі, якщо квоти на імпортні добрива не будуть введені, Україна отримає монопольний диктат з боку імпорту з Росії.

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