Головним напрямком економічної політики повинен стати національний індустріальний протекціонізм, – ФРУ

Федерації роботодавців України вважає, що головним напрямком економічної політики повинен стати національний індустріальний протекціонізм.

Про це Українським Новинам повідомив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

"Після пандемії COVID-19 головним напрямком економічної політики стає національний індустріальний протекціонізм. Це ключовий інструмент для багатьох країн, які після пандемії починають ще активніше захищати своїх виробників і свої ринки. Більшість держав сьогодні застосовують безпрецедентні заходи з підтримки власних виробників через різні механізми, і закриття ринків – це один з них", - сказав Іллічов після наради хіміків та аграріїв у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з приводу квотування і захисту українського ринку добрива.

За його словами, торгові обмеження – це ще один з методів конкурентної боротьби.

"COVID-19 показав, що наявність власної промисловості – це питання національної безпеки. Достатньо пригадати, що з початком пандемії, як виявилося, в нас не було ні власного виробництва ізопропілового спирту для антисептиків, ні достатнього виробництва медичних масок, захисних костюмів і медичного обладнання", - зазначив Іллічов.

Як повідомляли Українські Новини, Федерація роботодавців України заявляє, що в разі, якщо квоти на імпортні добрива не будуть введені, Україна отримає монопольний диктат з боку імпорту з Росії.