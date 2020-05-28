"Ніка-Тера" завершила модернізацію другого вантажного району

Морський термінал "Ніка-Тера" (Миколаїв, входить до портового бізнесу Group DF) завершив модернізацію другого вантажного району.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

"Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера" завершив черговий етап модернізації другого вантажрайону, що спеціалізується на обробці сипучих вантажів. Зокрема, порт закінчив будівництво і став до експлуатації сучасного причально-вагового комплексу.

Новий ваговий комплекс складається з двох технологічних ліній", - сказано в ньому.

Максимальна продуктивність кожної лінії - до 1 800 куб. м на годину.

"Монтаж берегових бункерних ваг здійснено без переривання основного технологічного процесу навантаження суден завдяки індивідуально розробленому проєкту й унікальній методиці складання. Будівництво причально-вагового комплексу дозволило перепрофілювати другий вантажний район під перевантажування зернових культур і шроту. Раніше цей вантажний район спеціалізувався виключно на переввантажуванні мінеральних добрив.

Новий причально-ваговий комплекс пройшов необхідні випробування і сертифікацію в Національному науковому центрі "Інститут метрології", - наголошується в повідомленні.

Зі слів начальника порту Аліма Агакішієва, інвестиції в другій вантажний район дозволили істотно збільшити пропускну спроможність порту, підвищивши потенціал підприємства загалом, при цьому новий ваговий комплекс дозволяє виконувати зважування сільськогосподарських вантажів швидше і точніше при їхньому перевантажуванні на водний транспорт.

"Будівництво вагового комплексу є частиною масштабної програми технічного переоснащення вантажних районів порту. Реконструкція другого вантажрайону виконувалася поетапно, починаючи з 2017 року і включила: перепрофілювання складів для міндобрив під зберігання зернових і шроту, будівництво двох станцій розвантаження автомобілів, модернізацію станції розвантаження залізничних вагонів, а також монтаж причально-вагового комплексу. Загалом у модернізацію вантажного району №2 акціонером порту було вкладено понад 40 млн гривень", - наголошується в повідомленні.

Раніше берегові бункерні ваги функціонували лише на першому вантажному районі, який спеціалізується на перевантажуванні зернових культур, при цьому після перепрофілювання другого району, можливе одночасне зважування та завантаження чотирьох суден зерновими вантажами на різних причалах.

"Ми будуємо сучасний порт, який відповідає найкращим міжнародним практикам. Акціонер компанії - Дмитро Фірташ - продовжує інвестувати в підприємство значні ресурси. Інвестиції дозволяють збільшити потужність і пропускну здатність порту, допомагають поліпшити якість сервісу. Вартість нового причального вагового комплексу становить близько 1 млн доларів, а його технічні характеристики відповідають усім правилам Асоціації з торгівлі зерном і кормами (GAFTA). Ми цінуємо довіру наших клієнтів і продовжуємо розвивати порт, щоб відповідати їхнім вимогам", - прокоментував Агакішієв.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2019 році порівняно з 2018 роком "Ніка-Тера" збільшила перевалку вантажів на 48%, або на 2,8 млн тонн до 8,637 млн ​​тонн вантажів.

У порт входять чотири спеціалізовані комплекси (вантажних райони): зерновий комплекс, комплекс з перевалки добрив, комплекс з перевалки сипких вантажів відкритого зберігання і комплекс з перевалки наливних вантажів.

Порт розташований в Миколаївській області поблизу Чорного моря (на лівому березі Бузького лиману) і володіє 8 комерційними причалами.

З осені 2011 року термінал входить в групу компаній Group DF.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлено в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрями діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.