У 2019 "Ніка-Тера" збільшила переробку вантажів на 48% до 8,6 млн тонн

У 2019 порівняно з 2018 роком морський термінал "Ніка-Тера" (Миколаїв, входить до портового бізнесу Group DF) збільшив перевалку вантажів на 48%, або на 2,8 млн тонн, до 8,637 млн ​​т вантажів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

У структурі вантажообігу зернові, зернобобові й олійні вантажі становили понад 5,9 млн тонн, або 69% від загального обсягу, навалочні - 1,7 млн ​​тонн (19,7%), шрот і висівки - 772,5 тис. тонн (8,9%), наливні - 204,7 тис. тонн (2,4%).

Всього за звітний період на причалах підприємства було оброблено 410 суден (у 2018 році - 335).

"Для порту 8,637 млн ​​тонн вантажообігу - це абсолютний рекорд. Порівняно з 2018 роком приріст становив 2,8 млн тонн або 48%. На результат вплинуло два фактори. По-перше, за підтримки акціонера ми реалізували кілька інвестиційних проєктів, спрямованих на збільшення швидкості обслуговування клієнтів. Ми не просто збільшили швидкість вантажно-розвантажувального процесу - ми відкоригували весь виробничий процес, виправили технологію роботи в порту і логістику. Другий, важливий, фактор - було здійснено досить вдалі управлінські рішення. Це стосується інвестицій, виробництва, кадрів, збуту і маркетингу. Зараз я можу з упевненістю сказати, що саме злагоджена робота всього колективу дала ефект. Нам вдалося поміняти філософію бізнесу, його цінності. Ми поставили клієнта на чолі кута. І це дало результати. Почався рік, і щодня ми бачимо нові запити від компаній, які хочуть з нами працювати", - сказав начальник порту "МСП Ніка-Тера" Алім Агакішіев.

У 2019 порт "Ніка-Тера" реалізував 2 інвестиційних проєкти, спрямовані для збільшення вантажообігу наливних вантажів.

Зокрема, це завершення будівництва і запуск другої черги олійноперевалочного комплексу потужністю 30 тис. тонн одноразового зберігання.

Завдяки новій черзі потужність перевалки Вантажного району №4 досягла 600 тис. тонн на рік, а об'єм одноразового зберігання наливних вантажів досяг 63,4 тис. куб. м.

Також було реалізовано проєкт будівництва і здачі в експлуатацію нової лінії трубопроводу відвантаження наливних вантажів на танкер, зокрема, діаметр труби, якою прокачуються наливні вантажі, збільшено до 400 мм, а максимальна продуктивність навантаження становить 1 000 тонн на годину.

У повідомленні наголошується, що реалізація цих двох проєктів призвела до того, що порівняно з 2018 роком перевалка олії в порту "Ніка-Тера" збільшилася більш, ніж в два рази.

Також для оптимізації логістики на підприємстві, збільшення якості і швидкості вантажно-розвантажувального процесу в 2019 році порт інвестував в парк спецтехніки.

Наприклад, в порту почали працювати новий перевантажувач фірми Sennebogen, мобільний автоматичний перекидач, обладнаний власним шасі, що дозволяє розвантажувати вантажі з автотранспорту в будь-якій точці порту біля потрібного підлогового складу.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком морський термінал "Ніка-Тера" збільшив перевалку вантажів на 40% до 5,84 млн тонн.

До порту входять чотири спеціалізовані комплекси (вантажних райони): зерновий комплекс, комплекс з перевалки добрив, комплекс з перевалки сипучих вантажів відкритого зберігання і комплекс з перевалки наливних вантажів.

Порт розташовано в Миколаївській області поблизу Чорного моря (на лівому березі Бузького лиману), і він володіє 8 комерційними причалами.

З осені 2011 року термінал входить до групи компаній Group DF.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлено в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрями діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.