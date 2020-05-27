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27 травня 2020, середа, 20:28 7
Кабмін 2020-05-27T21:00:01+03:00
Українські Новини
Уряд схвалив важливе рішення для організації постачання скрапленого газу з США, - Буславець

Уряд схвалив важливе рішення для організації постачання скрапленого газу з США, - Буславець

Ярина Вацяк
Міненерго, Ольга Буславець
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів на засіданні 27 травня схвалив меморандум про співпрацю з американською компанією Louisiana Natural Gas Export Inc.

Про це повідомила в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

"Меморандум передбачає вивчення можливості диверсифікації джерел постачання природного газу шляхом забезпечення довгострокового постачання скрапленого природного газу, та розвиток транскордонної газової інфраструктури України та ЄС", - пояснила Буславець.

Протокольним рішенням доручено доопрацювати зазначений документ в одноденний термін.

Як повідомляли Українські Новини, 

Раніше Кабмін призначив Буславец т.в.о. Міненерго, звільнивши Шубіна з цієї посади.

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