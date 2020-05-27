Уряд схвалив важливе рішення для організації постачання скрапленого газу з США, - Буславець

Кабінет Міністрів на засіданні 27 травня схвалив меморандум про співпрацю з американською компанією Louisiana Natural Gas Export Inc. Про це повідомила в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, йдеться в повідомленні пресслужби міністерства. "Меморандум передбачає вивчення можливості диверсифікації джерел постачання природного газу шляхом забезпечення довгострокового постачання скрапленого природного газу, та розвиток транскордонної газової інфраструктури України та ЄС", - пояснила Буславець. Протокольним рішенням доручено доопрацювати зазначений документ в одноденний термін. Як повідомляли Українські Новини, Раніше Кабмін призначив Буславец т.в.о. Міненерго, звільнивши Шубіна з цієї посади.