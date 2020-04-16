Кабмін призначив Буславец т.в.о. Міненерго, звільнивши Шубіна з даної посади

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 16 квітня призначив тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики Ольгу Буславец, при цьому перший заступник міністра Віталій Шубін, який до сьогоднішнього дня був т.в.о. міністра звільнений.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

При цьому агентству Шубін підтвердив, що сьогодні був звільнений.

"Так, я звільнений з міністерства, т.в.о. міністра призначено Буславец", - сказав Шубін.

(Новина доповнена подробицями)

Також за інформацією агентства Шубін був звільнений без пояснення причин.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Герус заявляв, що доандидат в міністри енергетики Буславец допомогла впровадити формулу "Роттердам +".

Також у розслідуванні видання "Наші гроші" повідомлялося, що кандидат на посаду міністра енергетики "просувала" в Кабміні знижку на газ для Ахметова.