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  • Кабмін призначив Буславец т.в.о. Міненерго, звільнивши Шубіна з даної посади
16 квітня 2020, четвер, 17:24 9 Доповнено
Економіка 2020-04-16T17:34:58+03:00
Українські Новини
Кабмін призначив Буславец т.в.о. Міненерго, звільнивши Шубіна з даної посади

Кабмін призначив Буславец т.в.о. Міненерго, звільнивши Шубіна з даної посади

Григорий Яковенко
Кабмін, Ольга Буславець, Мінекоенерго, позачергове засідання
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 16 квітня призначив тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики Ольгу Буславец, при цьому перший заступник міністра Віталій Шубін, який до сьогоднішнього дня був т.в.о. міністра звільнений.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

При цьому агентству Шубін підтвердив, що сьогодні був звільнений.

"Так, я звільнений з міністерства, т.в.о. міністра призначено Буславец", - сказав Шубін.

(Новина доповнена подробицями)

Також за інформацією агентства Шубін був звільнений без пояснення причин.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Герус заявляв, що доандидат в міністри енергетики Буславец допомогла впровадити формулу "Роттердам +".

Також у розслідуванні видання "Наші гроші" повідомлялося, що кандидат на посаду міністра енергетики "просувала" в Кабміні знижку на газ для Ахметова.

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