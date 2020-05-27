"Трійки", московські парки та кокошники – Порошенко виявився шанувальником "споконвічно російського" художнього мистецтва

Інтернет-видання "Страна.ua" опублікувало перелік картин з особистої колекції колишнього Президента України Петра Порошенка, які експонуються в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара". Як виявилося, більшу частину колекції політика, який прославився забороною російських фільмів і книг, а також публічно декларує патріотизм і антиросійськість, складають полотна російських художників з "типово російськими" сюжетами.

Скандал навколо експозиції виник після того, як Державне бюро розслідувань (ДБР) спробувала висунути Порошенку обвинувачення в незаконному вивезенні з України 43 картин відомих художників. Після цього екс-президент організував в державному музеї, що перебував до цього "на карантині", виставку з 42 полотен російських майстрів. Порошенко раніше декларував володіння колекцією з 65 картин українських та російських майстрів XIX-XX століття а також 4 картинами сучасних імпресіоністів і сюрреалістів. А в 2011 році повідомлялося, що він є власником колекції з 50 картин пензля Айвазовського.

Внутрішнім конфліктом політика між його слоганом "Армія, мова, віра" та "абсолютно російською душею" вже обурився політичний експерт Михайло Павлів.

Фотографії частини з виставлених екс-президентом в Києві картин опублікувала "Страна". Ще частину можна легко знайти в Інтернеті.

Ось так, зокрема, виглядають "Російська красуня. Мати" та "Російська красуня", що написані Іллею Глазуновим у 1973 році.

Ось так виглядає "Годування коня" Івана Владимирова (1900 рік).

А ось вже "Трійка" Петра Соколова.

Російська глибинка в "Пейзажі з коровами" Клодта.

Петро Соколов "В церкві".

Російський солдат пензля Сурікова.

При цьому, деякі твори, такі як "Петровський парк в Москві" пензля Костянтина Крижицького або "Князь Ігор" Олександра Бенуа знайти навіть з допомогою Google-пошуку не вдається.