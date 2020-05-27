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  • Михаил Павлив: Перечень картин из коллекции Порошенко говорит о том, что он абсолютно русский человек
27 мая 2020, среда, 10:59 339 Мнение
Политика 2020-05-27T12:45:02+03:00
Українські Новини
Михаил Павлив: Перечень картин из коллекции Порошенко говорит о том, что он абсолютно русский человек

Михаил Павлив: Перечень картин из коллекции Порошенко говорит о том, что он абсолютно русский человек

Петр Стуженко
Выставка, Картины, Павлив
Михаил Павлив. Фото: facebook.cоm/m.pavliv
Михаил Павлив. Фото: facebook.cоm/m.pavliv

Политический эксперт Михаил Павлив дал свою оценку собранию художественных полотен из коллекции экс-президента Украины Петра Порошенко, которые тот выставил в одном из киевских музеев. Об этом Павлив написал в заметке на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Перечень картин из личной коллекции Порошенко (сегодняшний тяни-толкай в музее Гончара), если он действительно отражает эстетические вкусы бывшего президента, говорит о том, что Петр Алексеевич в культурном плане абсолютно русский человек.

А вся эта скотская "армавира", это от того, что он предельно циничное, и бессовестное животное.

Готовое лезть хоть тушкой, хоть чучелом, хоть без мыла, а хоть и идя по трупам, но лишь бы жрать в три горла.

P.S. Речь о полотнах Айвазовского, Сурикова, Репина, Левитана, Коровина, Бенуа, Клевера, Глазунова, Клодта, Верещагина и др.", - резюмировал Павлив

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