Переможниця наступного модуля STEM is FEM отримає 3D-принтер і поїздку-сюрприз, - Сергій Токарєв

13-14 червня відбудеться п'ятий модуль освітнього благодійного проекту STEM is FEM. Тема заходу "3D-моделювання та друк". Як і минулого разу, модуль пройде в онлайні, щоб не піддавати учасниць небезпеки у зв'язку з пандемією COVID-19. Про це розповідає ініціатор проекту, IT-інвестор і партнер Cyprus IT Forum Сергій Токарєв.

"Як краще за все зацікавити дівчат STEM-професіями? Познайомити їх із жінками, що вже працюють в цих сферах та надати можливість зануритися в технічні моменти. В квітні учасниці STEM is FEM власноруч розробляли концепти роботів, що можуть бути корисними в умовах боротьби із коронавірусом та його наслідками, – говорить Сергій Токарєв, – Цього разу вони будуть вивчати 3D-моделювання та друк. Це ще один напрямок STEM, який щодня розвивається та охоплює більшість галузей виробництва та промисловості. Щоб дівчатам було цікавіше вивчати тему, ми вирішили подарувати переможниці наступного модулю 3D-принтер".

Другою частиною головного призу, за словами ініціатора проєкту, стане відкладена у часі поїздка-сюрприз. Після закінчення пандемії та відновлення роботи великих галузевих заходів, переможниця гран-прі конкурсу відвідає один із них.

Дівчата, які посядуть друге місце у конкурсі, матимуть змогу пройти онлайн-курс “Програмне забезпечення для 3D-друку” від Іллінойського університету.

Проєкт STEM IS FEM – соціальна ініціатива, що покликана збільшити кількість жінок у технологічних галузях України. Задля цього проєкт мотивує школярок, які стоять на порозі вибору професії, звернути більше уваги на STEM-спеціальності. Для цього дівчатам дають змогу поспілкуватися із жінками, які працюють у галузі, побачити роботу профільних компаній на власні очі, послухати лекції, майстеркласи та взяти участь у творчому конкурсі.

Взяти участь у модулях STEM is FEM можуть дівчата-старшокласниці будь-якого закладу середньої освіти України. Відбіркові конкурси на участь у модулях проходять на сайті проєкту.