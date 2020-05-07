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07 мая 2020, четверг, 12:28 1041
Политика 2020-05-07T14:15:03+03:00
Українські Новини
"Дарница" в марте-апреле выпустила 3,5 млн упаковок "Парацетамола"

"Дарница" в марте-апреле выпустила 3,5 млн упаковок "Парацетамола"

Анна Рудык

Фармацевтическая компания "Дарница" за два прошедших месяца - март и апрель выпустила 3,5 млн упаковок "Парацетамола". Об этом в ходе онлайн интервью в рамках спецпроекта "Инсайты" Киевского международного экономического форума заявил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

По его словам, этот объем - в 5 раз больше, чем в месяцы до начала карантина в Украине. 

"С самого начала пандемии COVID-19 наши ученые внимательно следили за ситуацией в мире и изучали, какие лекарства используются для экспериментального лечения коронавирусной инфекции. Практически все использовали в лечении "Парацетамол". Поэтому мы сделали все, чтобы наши граждане не испытывали дефицита этого лекарства, и быстро переориентировали производство. Благодаря этому, когда в стране возник повышенный спрос на этот препарат - мы смогли его удовлетворить", - отметил Шимкив.

Он также добавил, что "Дарнице" также удалось удовлетворить спрос населения на препарат "Иммустат", своевременно увеличив его производство.

Кроме того, Шимкив напомнил, что компания вовремя смогла закупить гидроксихлорохин – действующее вещество препарата, который используется при экспериментальном лечении COVID-19 в мире, и включен в национальный протокол терапии в Украине.

"Мы смогли заранее, до момента закрытия Индией и Китаем частичного экспорта действующих лекарственных веществ, купить партию этого вещества. Субстанция в рекордные сроки прошла сертификацию в Украине. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее сделать этот препарат доступным для врачей, дать им дополнительный инструмент экспериментального лечения COVID-19", - добавил глава совета директоров Darnitsa Group.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

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