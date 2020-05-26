підписатися на розсилку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
26 травня 2020, вівторок, 19:00 9
Суспільство 2020-05-26T20:30:03+03:00
Українські Новини
Названі юридичні адреси лабораторій, де можуть зберігатися небезпечні інфекції і патогени

Названі юридичні адреси лабораторій, де можуть зберігатися небезпечні інфекції і патогени

Ярина Вацяк
лабораторії, адреси, Лабораторія США
Лабораторія. Фото: pixabay
Лабораторія. Фото: pixabay

Лабораторій, які беруть участь в "Програмі залучення до спеціальної біологічної діяльності" Міністерства оборони США та можуть працювати із особливо небезпечними патогенами зареєстровані за 14 юридичними адресами в різних містах України.

Адреси лабораторій знайдені за кодом ЕДРПОУ, що вказані у паспорті програми, передають Українських Новин.

Юридичні адреси лабораторій:

  1. Інститут ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України – Київ, вул.Донецька, 30 (Солом’янський район, поблизу Караваєвих Дач)
  2. Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи – там же, Донецька, 30
  3. Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів – там же, Донецька, 30
  4. Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини – Харків, Пушкінська, 83 (Київський район)
  5. Український центр з контролю та моніторингу МОЗ – Київ, Ярославська, 41 (Поділ)
  6. Київський міський лабораторний центр МОЗ – Київ, Некрасовська 10/8 (Поблизу Львіської площі)
  7. Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ – Дніпро, вул.Щербаня, 6 (Новокодацький район)
  8. Львівський обласний лабораторний центр МОЗ – Львів, вул.Круп’ярська, 27 (Личаківський район)
  9. Одеський обласний лабораторний центр МОЗ – Одеса, Старопортофранківська, 8 (Приморський район)
  10. Львівський НДІ епідеміології та гігієни – Львів, вул.Зелена, 12 (Личаківський район)
  11. Український науково-дослідний протичумний інститут ім.Мечнікова – Одеса, вул.Церковна, 2/4 (Суворівський район)
  12. Київський обласний лабораторний центр МОЗ – Київ, вул.Герцена, 31 (поруч із Київською обласною лікарнею)
  13. Білоцерківський міський відділ лабораторних досліджень Київського обласного лабораторного центру МОЗ – Біла Церква, вул.Павліченка, 9
  14. Бориспільський міжрайонний відділ лабораторних досліджень Київського обласного лабораторного центру МОЗ – Бориспіль, Чехова, 2-а

Як повідомляли Українські Новини, США побудували в Україні 8 лабораторій, де зберігаються особливо небезпечні інфекції для "запобігання біозброї".

 

Більше новин про: лабораторії адреси Лабораторія США

ДБР прийшло до музею вручати повістку на допит Порошенку
Держстат засекретив причини смерті людей на карантині
Новини
Саакашвілі хоче терміново поміняти щойно підписаний Зеленським закон про податок на закордонні компанії українців 20:11
Суд заарештував поліцейських з Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні і тортурах 19:50
Туреччина відновить авіасполучення з 70 країнами з 1 липня 19:36
Кричущі факти системних прорахунків: Венедіктова розкритикувала роботу САП 19:18
У перший день роботи літак німецької авіакомпанії в Сардинію розгорнули назад через закритий аеропорт 19:09
більше новин
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень 21:51 Виправлено
У Європі більше двох мільйонів заражень коронавірусом, — ВООЗ 22:50
У "Київському метрополітені" розповіли о котрій відкриються станції 25 травня 23:11
Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка 21:39
Блогер розповів, за що Амірханян хотів розправитися з керівником "Укравтодору" Кубраковим 15:46
більше новин
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгаз" сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
більше новин
МОЗ затвердило рекомендації для роботи футбольних клубів під час карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok