Названі юридичні адреси лабораторій, де можуть зберігатися небезпечні інфекції і патогени

Лабораторій, які беруть участь в "Програмі залучення до спеціальної біологічної діяльності" Міністерства оборони США та можуть працювати із особливо небезпечними патогенами зареєстровані за 14 юридичними адресами в різних містах України.

Адреси лабораторій знайдені за кодом ЕДРПОУ, що вказані у паспорті програми, передають Українських Новин.

Юридичні адреси лабораторій:

Інститут ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України – Київ, вул.Донецька, 30 (Солом’янський район, поблизу Караваєвих Дач) Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи – там же, Донецька, 30 Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів – там же, Донецька, 30 Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини – Харків, Пушкінська, 83 (Київський район) Український центр з контролю та моніторингу МОЗ – Київ, Ярославська, 41 (Поділ) Київський міський лабораторний центр МОЗ – Київ, Некрасовська 10/8 (Поблизу Львіської площі) Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ – Дніпро, вул.Щербаня, 6 (Новокодацький район) Львівський обласний лабораторний центр МОЗ – Львів, вул.Круп’ярська, 27 (Личаківський район) Одеський обласний лабораторний центр МОЗ – Одеса, Старопортофранківська, 8 (Приморський район) Львівський НДІ епідеміології та гігієни – Львів, вул.Зелена, 12 (Личаківський район) Український науково-дослідний протичумний інститут ім.Мечнікова – Одеса, вул.Церковна, 2/4 (Суворівський район) Київський обласний лабораторний центр МОЗ – Київ, вул.Герцена, 31 (поруч із Київською обласною лікарнею) Білоцерківський міський відділ лабораторних досліджень Київського обласного лабораторного центру МОЗ – Біла Церква, вул.Павліченка, 9 Бориспільський міжрайонний відділ лабораторних досліджень Київського обласного лабораторного центру МОЗ – Бориспіль, Чехова, 2-а

Як повідомляли Українські Новини, США побудували в Україні 8 лабораторій, де зберігаються особливо небезпечні інфекції для "запобігання біозброї".