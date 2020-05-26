Кричущі факти системних прорахунків: Венедіктова розкритикувала роботу САП

В той час, як Печерський районний суд Києва зобов'язав генерального прокурора Ірину Венедіктову або уповноваженого заступник генпрокурора відкрити кримінальне провадження стосовно керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає неефективною роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень показало численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків керівництвом та прокурорами САП. У актуальних і резонансних процесах по 2, 3, а іноді 4 роки тому повідомлено про підозру чиновникам, а слідство досі не завершено, винні до відповідальності не притягнуті, багатомільйонні збитки не відшкодовані", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що 24 березня на спільній нараді з керівниками Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і САП погодила заходи щодо протидії корупційним правопорушенням, але "пройшло 2 місяці - а віз і нині там".

Венедіктова навела як приклад кілька випадків неефективності роботи САП.

"Всупереч постанові судді САП не забезпечить прийняття законного рішення щодо колишнього топ-керівника правоохоронного органу за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою в Києві. У рекреаційній місцевості, в Пущі-Водиці, де чиновнику дали всього 2 кімнати, він вирубав дерева... побудував собі палац на 1 тис. кв. м. Ще в 2017 році йому повідомлено про підозру. Потім він був у міжнародному розшуку, а в минулому році став народним депутатом", - сказала вона.

Генпрокурор зазначила, що в листопаді 2019 року розслідування цієї справи доручили детективам НАБУ.

Прокурори САП протягом 6 місяців не забезпечили виконання жодної слідчої та процесуальної дії, хоча попередній орган досудового розслідування допитав більше 100 людей і провів 30 судових експертиз.

Вона додала, що через порушення розумних строків провадження закрито, мільйонні збитки державі не відшкодовані, земля громаді Києва не повернута, а підозрюваний уникнув відповідальності.

Генпрокурор зазначила, що "цей ганебний випадок бездіяльності САП не є поодиноким".

Також як приклад Венедіктова навела резонансне провадження про розкрадання коштів на виконання державного оборонного замовлення.

"Поки його розслідувало ДБР, керівникам оборонного і комерційного підприємств було повідомлено про підозру. Після зміни підслідності... Знову таки. Ніякої дії. Як наслідок процесуальної недолугості - постанова суду про відмову прокурору САП у продовження термінів досудового слідства", - сказала вона.

Також досі не направлено до суду обвинувальний акт щодо народного депутата, якого з жовтня 2019 року підозрюють у заволодінні 93 млн гривень акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Зі слів генпрокурора, прокурори САП не забезпечували прийняття остаточних процесуальних рішень щодо топ-керівників Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я за фактами мільйонних розтрат, щодо колишніх депутатів і керівників держпідприємств по розкраданню в транспортній галузі.

"Це кричущі факти системних прорахунків в організації роботи прокурорів САП... Така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора... Президент Володимир Зеленський обіцяв громадянам нещадно боротися з корупцією і показати результати такої боротьби на ділі, а не на словах, як деякі раніше. Коли глава держави зробив мені пропозицію очолити Офіс генерального прокурора, він поставив мені питання: чи готова я реально, а не віртуально боротися з корупцією і зробити все можливе, щоб задовольнити запит суспільства на справедливість? Я просто не маю права підвести очікування громадян Україна, Президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу", - наголосила Венедіктова.

Як повідомляли Українськi Новини, 18 травня САП і НАБУ повідомили про підозру колишньому депутату Верховної Ради Станіславу Берьозкіну ("Відродження") в незаконному одержанні 937 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві.