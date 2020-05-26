Благодійний фонд Бориса Ложкіна запустив кампанію збору коштів для онкохворих дітей

До Дня захисту дітей Благодійний фонд Бориса Ложкіна спільно з фондом "Таблеточки" запустив благодійну кампанію зі збору коштів на лікування дітей з онкозахворюваннями - "Як я живу на твої гроші". Про це Борис Ложкін повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Зробіть пожертву на будь-яку суму з 25 травня по 25 червня - і подаруйте продовження дитинства і подальше щасливе життя одному з тисяч українських дітей з онкозахворюваннями. Мета акції - зібрати мільйон гривень. Ще один мільйон надасть Благодійний фонд Бориса Ложкіна", - написав він.

Як зазначив Борис Ложкін, на рахунку "Таблеточок" за 8 років вже понад 4 тис врятованих дитячих життів.

"Це тисячі дітей, які продовжують радіти дитинству, і тисячі щасливих батьків, які дізналися справжню ціну свого щастя. Вона не вимірюється гривнями, доларами чи євро. Вона в одному - в здоров'ї і житті їхньої дитини", - підкреслив він.

За словами Ложкіна, йому близькі принципи "Таблеточок", оскільки діяльність його фонду також спрямована на порятунок життів маленьких українців.

"Сучасне спеціалізоване медичне обладнання, придбане за кошти Фонду, ось уже шість років щодня рятує життя сотням дітей у багатьох лікарнях України. Ми вдячні всім, хто допомагав нам у цій важливій справі протягом шести років, і впевнені, що разом реалізуємо ще не один благодійний проект", - зазначив він.