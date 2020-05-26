Замість 500 тис. робочих місць у бюджетній сфері, Кабмін поки може відзвітувати про 142 тис. робочих місць "в цілому"

Замість 500 тис. робочих місць у бюджетній сфері, Кабмін поки може відзвітувати про 142 тис. робочих місць "в

У першому кварталі нинішнього року в бюджетній сфері економіки України було створено трохи більше 142 тис нових робочих місць. Про це йдеться в офіційній відповіді Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на інформаційний запит ІА "Українські Новини".

"За останніми даними, наданими Пенсійним фондом України, в цілому по Україні у січні-березні 2020 року порівняно з відповідним періодом попереднього року кількість працевлаштованих на створені нові робочі місця збільшилася на 2,9 відсотка і досягла 142,6 тис осіб. У березні 2020 року на створені робочі місця працевлаштовано 39,1 тис осіб", - йдеться в документі.

Більш пізньої статистикою в Мінекономіки не володіють. Там пояснили такий стан тим, що подібні дані надходять з Пенсійного фонду за підсумками попередніх місяців.

У той же час, слід зазначити, що як раз в березні-травні в країні був введений карантин. А тому навряд чи нові робочі місця створювалися у великій кількості.

Як інформували Українські Новини, на початку квітня поточного року премьер-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв створити в економіці України півмільйона нових робочих місць.

В інтерв'ю репортерам Денис Шмигаль визнав, що подібні робочі місця мають бути створені в простих секторах економіки і за подібну роботу будуть платити не більше 6-8 тис грн. Але це дасть людям можливість протриматися 2-3 місяці в період введених карантинних обмежень.