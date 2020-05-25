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25 травня 2020, понеділок, 10:00 10
Силові структури 2020-05-25T11:00:03+03:00
Українські Новини
У ВСУ не зареєстрували нових випадків коронавіруса після різкого стрибка 23 травня

У ВСУ не зареєстрували нових випадків коронавіруса після різкого стрибка 23 травня

Елизавета Драбкина
Збройні сили України, ЗСУ, Коронавірус
Збройні сили Фото: НикОГА
Збройні сили Фото: НикОГА

У Збройних силах не зареєстрували нових випадків коронавірусу за минулу добу. У той час як 23 травня було зафіксовано рекодну кількість - 14 нових випадків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування Медичних сил Збройних сил, передають Українські Новини.

"Станом на 07.00 25 травня в Збройних Силах України хворіє 62 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 91 особа та 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходяться 262 людини.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 38 осіб.

За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19 не зареєстровано.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість нових випадків коронавіруса зменшується четвертий день поспіль. 24 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 259 до 21 245, кількість померлих від захворювання - на 6 чоловік до 623 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 36,2%, кількість нових летальних випадків - на 50%.

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