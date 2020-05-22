Мінекоенерго може очолювати тільки системний професіонал, - Василевська-Смаглюк

Народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу") переконана, що парламентська підтримка Мінекоенерго є необхідною умовою виведення національної енергетики з кризи.

"Я вважаю, що хто б не був міністром, його персона завжди буде когось не влаштовувати. У сформованій ситуації складно знайти компромісну фігуру в такій сфері, як енергетика, де перетинаються інтереси держави, інвесторів, приватного капіталу і споживачів", - зазначила народний депутат.

Що стосується в. о. Міністра енергетики та охорони навколишнього середовища, Василевська-Смаглюк підкреслила, що для ефективної роботи необхідна рівновіддаленість від міністра сфер впливу. Якщо такий баланс буде дотриманий, можлива підтримка парламенту. "Ольга Буславец, на мою думку, дуже старається показати ефективність. Але міністерство знаходиться в підвішеному стані, адже статус виконуючого обов'язки не дозволяє працювати максимально ефективно і на повну потужність", - вважає Василевська-Смаглюк.

Нардеп також акцентувала на тому, що "потрібна людина з системи, який працював в міністерстві або підвідомчих підприємствах, мислить масштабно, і не боїться тиску".

Як повідомила "Українські новини", у Минэкоэнерго прогнозують дефіцит 26 млрд гривень коштів "Гарантованого покупця" 2020.