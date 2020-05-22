підписатися на розсилку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
22 травня 2020, пʼятниця, 16:48 7
Кабмін 2020-05-22T17:00:02+03:00
Українські Новини
Мінекоенерго може очолювати тільки системний професіонал, - Василевська-Смаглюк

Мінекоенерго може очолювати тільки системний професіонал, - Василевська-Смаглюк

Ольга Фандорина
Ольга Василевська-Смаглюк, Мінекоенерго
Ольга Василевська-Смаглюк. Фото: Цензор.Немає
Ольга Василевська-Смаглюк. Фото: Цензор.Немає

Народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу") переконана, що парламентська підтримка Мінекоенерго є необхідною умовою виведення національної енергетики з кризи.

"Я вважаю, що хто б не був міністром, його персона завжди буде когось не влаштовувати. У сформованій ситуації складно знайти компромісну фігуру в такій сфері, як енергетика, де перетинаються інтереси держави, інвесторів, приватного капіталу і споживачів", - зазначила народний депутат.

Що стосується в. о. Міністра енергетики та охорони навколишнього середовища, Василевська-Смаглюк підкреслила, що для ефективної роботи необхідна рівновіддаленість від міністра сфер впливу. Якщо такий баланс буде дотриманий, можлива підтримка парламенту. "Ольга Буславец, на мою думку, дуже старається показати ефективність. Але міністерство знаходиться в підвішеному стані, адже статус виконуючого обов'язки не дозволяє працювати максимально ефективно і на повну потужність", - вважає Василевська-Смаглюк.

Нардеп також акцентувала на тому, що "потрібна людина з системи, який працював в міністерстві або підвідомчих підприємствах, мислить масштабно, і не боїться тиску".

Як повідомила "Українські новини", у Минэкоэнерго прогнозують дефіцит 26 млрд гривень коштів "Гарантованого покупця" 2020.

Більше новин про: Ольга Василевська-Смаглюк Мінекоенерго

Кличко просить Кабмін дозволити Києву запустити наземний транспорт з 23 травня, метро - з 25 травня
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати
Новини
Заборгованість газорозподільних компаній перед Оператором ГТС буде погашено до опалювального сезону, - РГК 17:08
Мінекоенерго може очолювати тільки системний професіонал, - Василевська-Смаглюк 16:48
В Житомирській області серед 7 убитих 3 нацгвардійці 16:33
Зеленський схвалив підвищення податку на тютюнові стіки - їх вартість може зрости на 32% 16:08
У квітні промвиробництво скоротилося на 16,2% 16:07
більше новин
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
У Шокіна розраховують на неупереджене розслідування справи проти Байдена, – оприлюднено звернення до Зеленського 17:07 Документ
Кандидатом в мери Києва може стати Тищенко, — політолог 15:23
Контрабанда сигарет досягла 6,6% внаслідок непродуманої економічної і соціальної політики, інспірованої антитютюновим лобі, - ЗМІ 09:59
"Нова пошта" тестує термобокси для ліків, яким потрібний температурний режим 17:11
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
В Мінсоцполітики заявили, що зростання бідності українцям не загрожує 21:58
Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ 10:45 Карта
Рада має намір дозволити зламувати квартири через борги за комуналку 18:13
У Києві метро можуть не відкрити 25 травня, - ЗМІ 19:09
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok