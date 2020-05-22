"Зміцнення позицій вітчизняного виробника – стратегічне питання для України", – "Фармак"

Виконавчий директор великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) Володимир Костюк вважає, що зміцнення позицій вітчизняного виробника є стратегічним питанням для України.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Костюк був обраний до нового складу Ради директорів Спілки українських підприємців (СУП). За статутом Спілки раз на два роки відбувається ротація та змінюється 30% складу ради.

""Фармак" – вітчизняна компанія-лідер фармацевтичного ринку України з 2010 року. Для нас важливо мати відкритий діалог із владою та доносити ідею балансу між фокусом на іноземні інвестиції та національного виробника. Сьогодні значний акцент у стратегії економічного розвитку України приділяють залученню закордонних інвестицій. На мою думку, починати потрібно з іншого – створити в Україні бізнес-клімат, що дасть змогу утримувати та розвивати ці інвестиції. Вивести взаємодію влади та внутрішнього інвестора, національного виробника й постачальника послуг на новий рівень", - зазначив Костюк.

За словами Костюка, на позиції члена Ради директорів СУП, спільно з іншими членами, він має намір вибудовувати ефективну комунікацію актуальних проблем української ділової спільноти з ключовими політичними стейкхолдерами, пропонувати конструктивні шляхи розв’язання наявних проблем, що ґрунтуються на найкращому світовому досвіді.

"Основні напрями, на які я планую спрямувати роботу, – це стимулювання розвитку українського підприємця, нарощення експорту українських товарів та послуг і вдосконалення законодавства у сфері виробництва та обігу лікарських засобів. Я впевнений, що мій власний досвід, як і майже сторічний досвід “Фармак”, сприятиме подальшому розвитку СУП як головного захисника інтересів українського підприємця", – зазначив він.

У свою чергу виконавчий директор Союзу українських підприємців Катерина Глазкова зазначила, що в період кризи особливо важлива робота бізнес-асоціацій та їхня інституційна сталість.

"Ми впевнені, що якісне корпоративне управління – це одна зі складових стійкого розвитку та зміцнення організацій. Надзвичайно рада, що до розвитку Спілки та реалізації її місії – покращення ділового клімату в Україні – долучаються лише справжні професіонали та лідери у своїх галузях. Зокрема, інноваційність такої компанії, як "Фармак", сприятиме впровадженню сучасних практик і в діяльності нашої спільноти. Переконана, завдяки досвіду та енергії новообраних членів Ради директорів СУП голос українського бізнесу звучатиме ще потужніше", – підкреслила вона.

"Фармак" приєднався до СУП у 2019 році.

До складу Ради директорів СУП входять: виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк, засновниця та директорка компанії RITO Тетяна Абрамова, співзасновник та член ради директорів компанії SoftServe Тарас Вервега, співвласник та голова наглядової ради "Кормотех" Ростислав Вовк, президент та засновник торгово-промислового холдингу UBC Group Ігор Гуменний, віце-президент міжнародного інвестиційного фонду SigmaBleyzer та віце-президент аграрної компанії AgroGeneration Владислава Магалецька.

Також до складу Ради директорів СУП входить голова правління "Віннер Груп Україна" Петро Рондяк, співзасновник компанії "Нова пошта" Вячеслав Климов, власниця компанії Stekloplast Наталія Єремєєва, керівний партнер юридичної компанії Arzinger Тімур Бондарєв, голова наглядової ради ТМ "Космо" Сергій Бартощук, засновник групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський, CEO юридичної компанії MBP Group Соломія Марчук, голова наглядової ради UAPAY Анатолій Зарахович.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.