Засудженого екс-адвоката Трампа Майкла Коена звільнять з в'язниці, – ЗМІ

Колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена, засудженого за податкове та банківське шахрайство, звільнять з в'язниці і переведуть під домашній арешт за поширення коронавірусу. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Згідно з інформацією відомства, Коен покине в'язницю 21 травня і буде перебувати під домашнім арештом до кінця свого трирічного терміну.

Юрист є одним з 2,9 тис. федеральних ув'язнених, щодо яких було прийнято рішення про переведення з в'язниці через високий ризик зараження вірусом і низьку ймовірность повторного вчинення злочинів.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році стало відомо, що Майкл Коен зустрічався з екс-народним депутатом Андрієм Артеменко з врегулювання конфлікту між Києвом та Кремлем.

Пізніше колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен визнав, що він винен за 8 пунктами звинувачення. Також Коен під присягою заявив, що пішов на злочин за дорученням Трампа.

Тим часом, засудженого колишнього главу штабу Трампа Манафорта перевели під домашній арешт через коронавірус.