Тікав - стріляли: Держприкордонслужба зі стріляниною зловила порушника кордону

Громадянин України намагався в обхід державного кордону потрапити на територію України, повертаючись з Угорщини. Прикордонникам довелося застосувати зброю. Про це в середу, 20 березня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

За даними прикордонної служби, 40-річний громадянин України, житель Берегівського району, після перебування в Угорщині вирішив повернутися додому в обхід діючих пунктів пропуску. Свій вчинок порушник пояснив тим, що хотів перевірити пильність прикордонників.

Наголошується, що під час затримання порушник відмовився виконати вимоги прикордонного наряду і спробував сховатися. Для затримання прикордонникам довелося застосувати зброю, а саме - зробити попереджувальні постріли.

На чоловіка було складено протоколи, матеріали виробництва направлені в суд.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Закарпатті контрабандисти збили на автомобілі прикордонника: військовий в комі.

В аеропорту Запоріжжя сталася бійка, в якій постраждав прикордонник.