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20 травня 2020, середа, 20:25 7
Події 2020-05-20T20:45:02+03:00
Українські Новини
Тікав - стріляли: Держприкордонслужба зі стріляниною зловила порушника кордону

Тікав - стріляли: Держприкордонслужба зі стріляниною зловила порушника кордону

Ольга Фандорина
Держприкордонслужба, Кордон, Порушення кордону, Прикордонники
Порушник кордону. Фото: facebook.com/DPSUkraine
Порушник кордону. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Громадянин України намагався в обхід державного кордону потрапити на територію України, повертаючись з Угорщини. Прикордонникам довелося застосувати зброю. Про це в середу, 20 березня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

За даними прикордонної служби, 40-річний громадянин України, житель Берегівського району, після перебування в Угорщині вирішив повернутися додому в обхід діючих пунктів пропуску. Свій вчинок порушник пояснив тим, що хотів перевірити пильність прикордонників.

Наголошується, що під час затримання порушник відмовився виконати вимоги прикордонного наряду і спробував сховатися. Для затримання прикордонникам довелося застосувати зброю, а саме - зробити попереджувальні постріли.

На чоловіка було складено протоколи, матеріали виробництва направлені в суд. 

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Закарпатті контрабандисти збили на автомобілі прикордонника: військовий в комі.

В аеропорту Запоріжжя сталася бійка, в якій постраждав прикордонник.

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