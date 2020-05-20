21.05.20 11:00 Прес-конференція: "Підприємства полімерного ринку можуть зупинити свою роботу"

21 травня 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Підприємства полімерного ринку можуть зупинити свою роботу".

Під час події представники полімерного ринку розкажуть, як Міністерство економіки своїм рішенням може найближчим часом зупинити десятки підприємств і залишити без роботи понад 30 тисяч українців.

Учасники:

представники компаній: "Одескабель", "Aluplast Україна", "Viknaland", "Євротрубпласт", "Маядо", "Альфа-Полімер", "Промінвест Пластик", "Південкабель", "Міропласт", Інвестиційної групи "Династія".

Участь для журналістів можлива лише в режимі онлайн, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні.

Запитання можна буде задати у прямому ефірі:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

З організаційних і технічних питань звертайтеся до прес-центру за телефоном: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net