підписатися на розсилку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 травня 2020, середа, 16:31 11
Медицина 2020-05-20T17:30:03+03:00
Українські Новини
"Фармак" постачає препарат для боротьби з ускладненнями від COVID-19 в Швецію та Великобританію

"Фармак" постачає препарат для боротьби з ускладненнями від COVID-19 в Швецію та Великобританію

Александр Дмитриенко
Фармак, Великобританія, Швеція, Коронавірус

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) постачає препарат для боротьби з ускладненнями від COVID-19 в Швецію та Великобританію.

Про це в інтерв'ю виданню UA-Times сказала голова наглядової ради компанії Філя Жебровська.

"Ми поставляємо один наш препарат, який допомагає в боротьбі з ускладненнями від COVID-19, в Швецію та Великобританію. У 8 країн без реєстрації їде "Дипрофол", тому що там його немає", - сказала вона.

Жебровська зазначила, що ці країни дозволили компанії провести відвантаження, оскільки "Фармак" має сертифікат ЄС, що підтверджує впровадження на заводі європейської системи якості.

"Система забезпечення якості – це контроль від моменту укладання контракту з постачальником на сировину до поставки лікарських засобів в лікарні. Увесь цей логістичний ланцюг повинен відповідати усім критеріям, які вимагає виробництво лікарських засобів у Європі. Це непросто. Виробництво мусить бути організовано так, щоб наші фахівці автоматично працювали по європейським вимогам цього логістичного ланцюжка, незважаючи на те, чи виробляються ліки для України чи В’єтнаму, чи Великобританії. Відпрацюванням цієї системи я займаюся щоденно вже 25 останніх років", - сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

Більше новин про: Фармак Великобританія Швеція Коронавірус

Ліки "Фармак" можна замовити через сервіс Liki24.c...
У Києві зафіксували спалах коронавірусу ще в двох ...
У Лондоні за "антикарантинні" протести заарештувал...
Президент Євроради не приїде завтра до Києва...
Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня
Зеленський за перегляд мовних квот на телебаченні
Новини
"Фармак" бере активну участь у подоланні епідемії коронавірусу, - голова наглядової ради Жебровська 17:11
На кордоні з ЄС і Молдовою відкриються 66 пунктів пропуску 17:08
Українцям обіцяють не піднімати ціну на залізничні та автобусні перевезення 17:02
У Мінінфраструктури розповіли, за яких умов почнеться відновлення роботи транспорту 16:49
Рада ратифікувала конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів 16:39
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
"Екополіс ХТЗ" Ярославського підписав Меморандуми про співпрацю з провідними науковими центрами 15:59
Нардеп Шахов повідомив, що з його крові зроблять ліки від коронавірусу 20:32
Міжнародна корупція та держзрада, – Деркач оприлюднив розмови голосів, схожих на Порошенка і Байдена 14:50
ГО "Ошукані українці" ініціювала початок процедури імпічмента Зеленського 11:35
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
Приватбанк
Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача 17:41
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
більше новин
Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 для пенсіонерів старше 75 років
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok