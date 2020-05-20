"Фармак" постачає препарат для боротьби з ускладненнями від COVID-19 в Швецію та Великобританію

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) постачає препарат для боротьби з ускладненнями від COVID-19 в Швецію та Великобританію.

Про це в інтерв'ю виданню UA-Times сказала голова наглядової ради компанії Філя Жебровська.

"Ми поставляємо один наш препарат, який допомагає в боротьбі з ускладненнями від COVID-19, в Швецію та Великобританію. У 8 країн без реєстрації їде "Дипрофол", тому що там його немає", - сказала вона.

Жебровська зазначила, що ці країни дозволили компанії провести відвантаження, оскільки "Фармак" має сертифікат ЄС, що підтверджує впровадження на заводі європейської системи якості.

"Система забезпечення якості – це контроль від моменту укладання контракту з постачальником на сировину до поставки лікарських засобів в лікарні. Увесь цей логістичний ланцюг повинен відповідати усім критеріям, які вимагає виробництво лікарських засобів у Європі. Це непросто. Виробництво мусить бути організовано так, щоб наші фахівці автоматично працювали по європейським вимогам цього логістичного ланцюжка, незважаючи на те, чи виробляються ліки для України чи В’єтнаму, чи Великобританії. Відпрацюванням цієї системи я займаюся щоденно вже 25 останніх років", - сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.