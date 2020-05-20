Місцями похолодає до +1 і прийдуть дощі з вітрами. Прогноз погоди на 21 травня

21 травня в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +14...+16 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 градуси, вдень +12...+18 градусів.

У Карпатах без істотних опадів, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +3...+8 градусів.

У Моршині без істотних опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +12...+14 градусів.

У Трускавці без істотних опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +12...+14 градусів.

У Сваляві без істотних опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +16...+18 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 градуси, вдень +12...+18 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+19 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки в Донецькій області короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+19 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Ялті короткочасний дощ. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +16...+18 градусів.

20 травня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +14...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, Український гідрометеорологічний центр прогнозує другу половину травня, коли відзначатимуть День Києва, з дощами і підвищенням температури на 3-5 градусів.

Тим часом через посуху в Україні може утворитися дефіцит води.