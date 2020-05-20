Борис Ложкін подякував МВС за оперативну реакцію на випадки антисемітизму

Міністерство внутрішніх справ знайшло і відправило під цілодобовий домашній арешт зловмисників, які намагалися підпалити синагогу в Херсоні 20 квітня цього року. Про роботу правоохоронців розповів у Facebook президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

"Два зловмисника, які вирішили таким чином "відзначити" День пам'яті жертв Голокосту Йом га-Шоа, за даними слідства, виявилися переконаними антисемітами. Знай вони трохи більше про масштаби Голокосту і його причини, навряд чи пішли б на вчинення злочину", - переконаний Ложкін.

Він зазначив, що невдалий підпал синагоги в Херсоні та затримання правопорушників показав ефективність співпраці Єврейської конфедерації України з МВС, домовленість про яку була досягнута з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим у 2018 році.

МВС повідомило Єврейську конфедерацію України про те, що з початку року виявлено 7 фактів проявів антисемітизму. Серед них - нанесення шкоди майну Культурно-Просвітницького Центру "Бейс Штерн Шульман" в Кривому Розі, напад нетверезого чоловіка на члена єврейської громади в синагозі Вінниці, заклики до знищення євреїв і поширення антисемітських матеріалів в соцмережах жителями Черкас та Івано-Франківської області.

За даними фактами ведеться слідство, а по нападу в Кривому Розі вже знайшли зловмисника і передали справу до суду.

"В черговий раз хочу подякувати МВС за дієву роботу по виявленню і припиненню проявів антисемітизму. Чим менше буде таких інцидентів, тим здоровішим і терпимішим буде суспільство в цілому", - зазначив Ложкін.