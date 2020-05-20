Президент Володимир Зеленський прогнозує прийняття закону про амністію капіталів в 2020 році.

Про це він повідомив під час прес-конференції, передають Українські Новини.

"Всі законопроекти готові. Амністію (капіталів) введемо в цьому році. Ми повинні це зробити. Ми домовлялися і обіцяли людям", - сказав Президент.

Він повідомив, що по амністії капіталів були різні пропозиції по відсотках.

"Була пропозиція 5% і на гроші, і на нерухомість. Сьогодні дуже складна ситуація в країні. Я думаю, що треба подумати про ці відсотки. Якщо є якась нерухомість або інші об'єкти у людини, треба послаблювати це, і може бути, щоб нерухомість можна було амністувати навіть під нуль", - зауважив Зеленський.

При цьому Президент зазначив, що треба зробити так, щоб всі громадяни хотіли бути платниками податків.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський проводить конференцію з обмеженою кількістю ЗМІ.

Раніше депутат Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу") у вересні минулого року зареєстрував в парламенті законопроект №1232 про податкову амністію.