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20 травня 2020, середа, 08:56 14
Верховна Рада і партії 2020-05-20T11:30:04+03:00
Українські Новини
Призначення голови СБУ на 6 років і приватизація земель. Чим сьогодні займеться Рада

Призначення голови СБУ на 6 років і приватизація земель. Чим сьогодні займеться Рада

Анна Рудык
СБУ, Верховна Рада, Приватизація, Порядок денний
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада в середу розгляне законопроєкт №3196 про призначення голови Служби безпеки України строком на 6 років.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Також, згідно цього законопроєкту, Рада розгляне можливість непрямо покласти на СБУ захист морально-етичних цінностей суспільства, а також ввести покарання до 8 років в'язниці за перешкоджання діяльності СБУ в особливий період.

Першим у порядку зазначений проект постанови про внесення змін до порядку денного 3-ї сесії парламенту про включення в неї ряду законопроєктів.

Далі в порядку - законопроєкт №3415 про внесення змін до Регламенту Ради за особливою процедурою розгляду законопроєктів у другому читанні і законопроєкт №0972 про внесення змін в Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо вдосконалення пенсійного забезпечення.

Також у вівторок парламентарії розглянуть у першому читанні законопроєкти: №3012 про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, №0032 про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, №3304 про внесення змін у Закон "Про Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів".

Далі вказано у другому читанні законопроєкт №0944 про Заснування бізнес-омбудсмена, №2077 про внесення змін у Закон "Про фізичній культурі та спорті", №0958 про внесення змін у законодавство щодо запобігання надмірного тиску на суб'єкти господарювання заходів державного нагляду за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення, №2560 про визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органів державного бюро розслідувань, №2458 про врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Також у другому читанні вказані проекти №2390 про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії, №2515 про посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним, №2228 про зменшення терміну оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, №2429 про ліквідацію штучних бюрократичних бар'єрів та корупційних чинників у сфері охорони здоров'я.

Рада в середу вислухає звіт тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, у Раді ініціюють створення ТСК по записах Деркача про розмови Байдена і Порошенка.

А 19 травня Рада направила на повторне перше читання законопроєкт №2693 про медіа.

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