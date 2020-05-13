Зеленский назначил глав управлений СБУ в Киевской, Одесской и Житомирской областях

Президент Владимир Зеленский назначил начальников управления Службы безопасности Украины в Киевской, Одесской и Житомирской областях.

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Так, Начальником управления СБУ в Киевской области стал Олег Головаш.

"Назначить Головаша Олега Олеговича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - сказано в нем.

Головаш назначен указом №182 от 13 мая.

Ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Житомирской области.

В свою очередь, Зеленский назначил Сергея Лысака начальником управления СБУ в Житомирской области.

"Назначить Лысака Сергея Петровича начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - сказано в нем.

Лысак назначен указом №181 от 13 мая.

Также указом №178 Президент уволил с этой должности Олега Головаша.

Также указом №179 Президент уволил с этой должности Сергея Болдыря.

Управление СБУ в Одесской области тоже сменило начальника. Президент назначил на этот пост Виктора Доровского.

"Назначить Доровского Виктора Александровича начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области", - сказано в нем.

Доровский назначен указом №183 от 13 мая.

Кроме того, указом №180 Президент уволил с этой должности Виталия Харченко.

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении агенту Федеральной службе безопасности России, пытавшемуся собрать данные о военных разработках в ракетостроительной отрасли.

До этого в СБУ заявляли, что во время карантина участились атаки российских хакеров на ведомства по противодействию коронавируса в Украине.