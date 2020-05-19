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19 травня 2020, вівторок, 14:50 371
Верховна Рада і партії 2020-05-19T19:15:04+03:00
Українські Новини
Міжнародна корупція та держзрада, – Деркач оприлюднив розмови голосів, схожих на Порошенка і Байдена

Міжнародна корупція та держзрада, – Деркач оприлюднив розмови голосів, схожих на Порошенка і Байдена

Ірина Дорофейчук
Андрій Деркач. Фото ПЕКЛО
Андрій Деркач. Фото ПЕКЛО

Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмов з "голосами, схожими на Порошенка та Байдена", на яких обговорюється відставка Шокіна в обмін на 1 млрд дол. гарантій США, зовнішнє управління українською владою та підвищення тарифів замість 75 на 100%.

Записи розмов, які відбулися наприкінці 2015 року та протягом 2016 року експрезидента України Порошенка з ексвіцепрезидентом США Байденом та ексдержсекретарем Керрі, були оприлюднені на сьогоднішній пресконференції Деркача в агентстві "Інтерфакс-Україна". Також в ній взяв участь експрокурор Костянтин Кулик, який розслідував злочини режиму Януковича у 2016-2019 рр.

За словами Деркача, записи, що свідчать про факти міжнародної корупції, держзради та зовнішнього управління на найвищому державному рівні, йому передали журналісти-розслідувачі. За їхніми словами, запис розмов робив особисто Порошенко.

Нардеп наголосив, що Байден вимагав від Порошенка відставки Шокіна, шантажуючи 1 млрд дол. кредитних гарантій, які США мали надати Україні.

"1 мільярд коштів американських платників податків. Така ціна порятунку Байдена від в’язниці. Саме заради 1 мільярда Петро Олексійович злив генпрокурора Шокіна, який розслідував справу "Бурісми" та у підсумку вийшов на Байдена", – повідомив Деркач.

Деркач нагадав, що наприкінці 2019 року у США розгорівся великий міжнародний корупційний скандал. На чолі великої корупційної схеми стоїть ексвіцепрезидент США Джо Байден.

Слова нардепа підтвердив експрокурор Костянтин Кулик.

"Наслідком були отримані докази перерахування у період з листопада 2014 по жовтень 2015 року відмитих через рахунки холдингу "Burisma Holding Limited" коштів злочинного угруповання у сумі 3 млн. 400 тис. доларів США на рахунок компанії "Rosemont Seneca Bohai LLC" у "Morgan Stanley Smith Barney LLC United States"/"Citibank, NY". У зазначених коштів призначення платежу: "за консультативні послуги", але за свідченнями свідків вони були оплатою родині ексвіцепрезидента США Джо Байдена за лобіювання інтересів холдингу "Burisma Holding Limited" та Миколи Злочевського", – сказав Кулик.

За словами Деркача, друга тема цих розмов чітко доводить ручне управління України в особистих інтересах Байдена руками Порошенка та членів наглядових рад державних підприємств.

"Генпрокуратура керується через приставленого до генпрокурора Сакварелідзе та "наглядачем" від Байдена. Три фракції з п’яти у парламенті керуються Байденом. Кабмін повністю підконтрольний Байдену. Найбільші держпідприємства – Нафтогаз, Укрзалізниця, Укрпошта, ОщадБанк, Укроборонпром обліпили Наглядові ради, що складаються з "соросят", інтуристів-заробітчан. Їм платять мільйонні зарплати та премії з грошей українців. Парламент, Кабмін, Генпрокуратура, НАБУ, держпідприємства – все це Порошенко проміняв за право освоїти на своїх підприємствах 1 мільярд доларів. Ось чому ми називаємо це ознаками державної зради. Ось чому ми називаємо це зовнішнім управлінням", – акцентував Деркач.

Також нардеп звернув увагу, що на записах є визнання Порошенка про підвищення тарифів для населення на 100% замість 75%.

"Петро Олексійович зізнається Байдену, що підвищив тарифи для українців, увага, не на 75%, як просив МВФ, а на цілих 100%. Заради мільярда собі, Порошенко готовий роздягнути українців до спіднього, та ще й заробити на тарифах. До речі, тарифи справді підвищилися удвічі", – повідомив Деркач.

Деркач наголосив, що всі наявні на сьогодні багатогодинні записи разом із заявою про держзраду та факти міжнародної корупції передані до Офісу Генпрокурора. Також всі матеріали надіслані у державні органи США для використання та ухвалення рішення у межах їхньої компетенції.

Окремо нардеп зазначив, що особисто спікер Разумков блокує створення тимчасової слідчої комісії ВР, яку він зареєстрував з Дубинським, що є порушенням прямої норми Закону про регламент.

"Якби комісія була створена, нам було би легше розслідувати факти міжнародної корупції. Якщо після цієї прес-конференції Разумков не внесе до зали голосування за комісію, ми подамо на нього в суд. Корупційний рояль у кущах не сховаєш, особливо якщо це цілий корупційний оркестр імені Порошенка-Байдена. Зовнішнє управління державою необхідно зупинити", – підсумував Деркач.

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