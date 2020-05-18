Майже 70% українців вважають себе щасливими, - опитування

68% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають себе щасливими, 16% - нещасними, 14% - і те, і інше в той час, як в минулому році Україна посіла 133-е місце в рейтингу щасливих країн.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, чи вважають вони себе щасливими людьми.

45% відповіли ствердно; 23% - скоріше так, ніж ні; 14% - і так, і ні; 10% - ні, 6% - швидше ні, ніж так; 2% не змогли відповісти.

КМІС зафіксував залежність відчуття щастя від статі, освіти та віку.

Так, серед жінок щасливими себе почувають 71%, а серед чоловіків - 65%.

У свою чергу серед людей з вищою освітою щасливі 77%, а з неповною середньою - 50%.

Серед молоді у віці 18-39 років щасливі 82%, в групі від 40 до 59 років - 64%, а в категорії старше 60 років - 55%.

В 2019 році КМІС не проводив таке опитування.

Водночас порівняно з 2018 роком кількість щасливих людей зросла на 6%.

Опитування проводилося 22-25 квітня серед 2 024 повнолітніх респондентів на підконтрольній території методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 році лише 23% опитаних українців вважали себе щасливими.

Згідно з опитуванням КМІС, кількість українців, не пережили жодної стресової ситуації в 2019 році, збільшилася на 11% до 49%.