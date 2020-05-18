Німеччина назвала Трампа "бактерією для НАТО" через послаблення Північноатлантичного альянсу

Один з депутатів фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютцени звинуватив президента Сполучених штатів Дональда Трампа в руйнівному впливі на НАТО, порівнявши його з "бактерією". Про це передає видання Bild.

Наголошується, що Трамп сприймає європейців, як ворогів. Такі висновки німецький чиновник зробив через послаблення Північноатлантичного альянсу.

Він також зазначив небезпеку нової американської ядерної доктрини, яка передбачає можливість превентивного використання ядерних сил.

Раніше депутат вимагав виведення ядерних озброєнь США з Німеччини, з-за чого піддався критиці з боку партії ХДС/ХСС і глави МЗС ФРН Хайко Маасу.

Проте Мюцених пояснив, що його заклик не пов'язаний з бажанням послабити НАТО.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2015 році Україна відновила участь у програмі НАТО.

В 2017 році НАТО надало Україні обладнання для супутникового зв'язку.

Також раніше НАТО заснували створення штабів в 6 країнах Центральної та Східної Європи,

а The Wall Street Journal заявляв, що Путін почав розколювати Північноатлантичний альянс.