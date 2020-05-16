Українське видавництво на обкладинку творів Ольги Кобилянської помістило Марка Вовчка

Українське видавництво "Центр навчальної літератури", яка займається друком підручників і посібників, випустило збірку творів Ольги Кобилянською, однак на обкладинці книги розміщена фотографія письменниці Марко Вовчок.

Про це розповіла письменниця Оксана Забужко в Facebook.

"Не можу не поділитися надісланої картинкою. І прошу допомоги залу, бо мені аж дух перехопило. Я не знаю такого видавництва "Центр навчальної літератури", але, судячи по їх сайту, вони видають "підручники і посібники" за замовленням української держави, аж гай гуде, і ми з вами за це платимо", - йдеться в повідомленні.

Забужко також опублікувала знімок обкладинки книги і поцікавилася у передплатників, дізналися ті жінку на ній.

"Тому маю до поважній публіці дуже важливе питання: дізналися тітку, чи ні? Перегородила картинка увагу ("щось не те...") - або без підказки перевернули б її, нічого не помітивши? І - велике прохання до тих, хто не дізнався і перевернув би соромитися тут нічого, це всього лише соціометричний "замір температури по лікарні"): напишіть, будь ласка, в коменти, коли і де ви закінчили школу - рік і місце", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, рекомендований МОН підручник встановив, що білоруси – не слов'яни, а французи, іспанці і євреї, ймовірно, вийшли з Галичини.