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16 травня 2020, субота, 17:40 7
Суспільство 2020-05-16T18:30:01+03:00
Українські Новини
Українське видавництво на обкладинку творів Ольги Кобилянської помістило Марка Вовчка

Українське видавництво на обкладинку творів Ольги Кобилянської помістило Марка Вовчка

Ольга Фандорина
Освіта, українська література, Ольга Кобилянська, Марко Вовчок
Книгу про Ольгу Кобилянську проілюстрували фото письменниці Марко Вовчок. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko
Книгу про Ольгу Кобилянську проілюстрували фото письменниці Марко Вовчок. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko

Українське видавництво "Центр навчальної літератури", яка займається друком підручників і посібників, випустило збірку творів Ольги Кобилянською, однак на обкладинці книги розміщена фотографія письменниці Марко Вовчок.

Про це розповіла письменниця Оксана Забужко в Facebook.

"Не можу не поділитися надісланої картинкою. І прошу допомоги залу, бо мені аж дух перехопило. Я не знаю такого видавництва "Центр навчальної літератури", але, судячи по їх сайту, вони видають "підручники і посібники" за замовленням української держави, аж гай гуде, і ми з вами за це платимо", - йдеться в повідомленні.

Забужко також опублікувала знімок обкладинки книги і поцікавилася у передплатників, дізналися ті жінку на ній.

"Тому маю до поважній публіці дуже важливе питання: дізналися тітку, чи ні? Перегородила картинка увагу ("щось не те...") - або без підказки перевернули б її, нічого не помітивши? І - велике прохання до тих, хто не дізнався і перевернув би соромитися тут нічого, це всього лише соціометричний "замір температури по лікарні"): напишіть, будь ласка, в коменти, коли і де ви закінчили школу - рік і місце", - написала вона.

Скріншот поста: facebook.com/oksana.zabuzhko

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Книгу про Ольгу Кобилянську проілюстрували фото письменниці Марко Вовчок. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko
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